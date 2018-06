Kuchařová: po miss se z Barbie stala žena-vamp!

(Po rozkliknutí získáte větší formát snímku)

Zpěvačka Dara Rolins zažila zřejmě výlet roku - a to do pražského metra. Přestože v městské hromadné dopravě necestovala asi patnáct let, obléknout se do ní umí. Dara se také svezla na módní vlně hnědé barvy a svého krátkého křiváka si vybrala v jejím světlejším odstínu. Moc se mi líbí Dařiny džíny, které jí padnou jako ulité, mají správnou délku a zároveň vypadají velmi pohodlně. Dara se kromě zpívání narodila pro módu, takže sehranost jejího modelu korunovaná doplňky v barvě a zajímavým prvkem v podobě trička se vzorem už nikoho nepřekvapí.

(Po rozkliknutí získáte větší formát snímku)

Taťána Kuchařová už je jako Miss ČR v důchodu, a možná proto se na party po vyhlášení své následovnice vzdala barbínovského make-upu, který se tak nějak stal její oficiální maskou. Tady vidíme úplně jinou Taťánu - spíš ženu než dívku, která svými lokýnkami a růžovými rtíky vyhrála i Miss World. Táňa pochopila, že v jednoduchosti je krása, ale i ta se může variovat - oblékla si tedy "svoji" (a hodně sexy) kombinaci úzkých tmavých džín, bílé košile a černého saka. K tomu účes mladé lvice, make-up podle šedesátých let (silně nalíčené oči, zbytek přirozený) a máte femme fatale jak vyšitou. Skvělá změna!

(Po rozkliknutí získáte větší formát snímku)

Lucie Bílá měla se zařizováním křtu své knihy až příliš práce a Liběna Rochová ten večer také neměla čas. S oblečením na tuto poměrně výjimečnou akci (kolikrát za život vydáváte knihu?) se Lucie nijak nepárala a odbyla se černým tílkem, džíny a poměrně neuvěřitelnými botkami na platformě, které nápadně připomínají kopýtka kozičky, jež na akci také zavítala. Prodloužené vlasy přímo křičí po kadeřníkovi. Dopřej jim ho, Lucie!

KOMU TO NEJVÍC SLUŠÍ?

HLASUJTE ZDE!