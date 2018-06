Kuchařová navrhla vlastní kolekci luxusních šperků

"Asi mám na kontě pořádný trapas. Když se mě Gábina Partyšová z Top Staru ptala, co říkám na krásu Taťány Kuchařové, odpověděla jsem: A kdo je paní Kuchařová? Já to fakt netušila. Nesleduju moc televizi a ty noviny a časopisy, ve kterých asi často je, taky nečtu. Nepotrpím si ani na drahé šperky, takže jsem o ní nevěděla ani touto cestou. Teď už alespoň vím, že je to nejkrásnější žena světa a není to paní, ale slečna," říká omluvně Nálepková.

Zpěvačku a herečku může omluvit i fakt, že večírkovou královnou zrovna není a když se někde objeví, tak víceméně jako účinkující. V restauraci Soho byla na Klenoty Aurum Party výjimečně hostem. "Dostala jsem pozvání od Idy Křížové, která mi produkovala moji desku Láska se vrací a do diáře jsem si ani nenapsala, k jaké je to příležitosti. Náhodou jsem měla volný večer a přítel také, tak jsme dorazili. Potkala jsem tady pár známých a byl to nakonec moc příjemný večer. Teda až na ten trapas."

Taťána Kuchařová naštěstí netušila, že mezi hosty je někdo, kdo ji vůbec nezná a tak nerušeně spolu s moderátorem večera Tomášem Krejčířem a majitelem firmy Rony Lorim pokřtila nový katalog šperků Klenoty 2009 a představila zároveň vlastní kolekci šperků navržených exkluzivně pro klenotnickou firmu. Korektní a dokonale fungující spolupráci si pochvaluje a podle svých slov by se nebránila prodloužení smlouvy. Topmodelku, která je stále pracovně velmi vytížena a do Prahy přijela rovnou ze závodů Formule 1 v Barceloně, čeká v nejbližších dnech pracovní cesta do Maroka, Rakouska a Dubaje.