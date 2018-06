Kuchařová na Miss World bodovala v plavkách!

"Byly jsme ubytované ve stejném hotelovém pokoji a měly jsme možnost lépe se poznat.

Táňa je dívka, která o svou krásu intenzivně pečuje. Ráno i večer stráví spoustu času v koupelně, aby věnovala dostatečnou pozornost svým nádherným vlasům, které jsou opravdu její vlastní. I já si původně myslela, že blonďatou hřívu má díky technologii umělého prodloužení.

Krásná i bez make-upu

Musím přiznat, že první ráno jsem byla zvědavá, jak bude tato kráska po probuzení vypadat. Jestli čekáte, že se začnu rozepisovat o tom, jak velké měla kruhy pod očima, mýlíte se. Překvapilo mě, že vypadala skvěle. Byla svěží, bez známek únavy (i když jsme toho opravdu moc nenaspaly), s dokonalou pletí. Tahle kočka by se vůbec nemusela malovat! Jasně, je to ještě mladá holka, za deset let může být všechno jinak, ale stejně jsem z její ranní vizáže měla radost. Já totiž raději po probuzení procházím kolem zrcadla se zavřenýma očima...

Bude v TOP 10!

V současné době Táňa bojuje v nedaleké Varšavě o titul Miss World. - více zde Já jsem byla na stejné soutěži v Číně. Spolu s ostatními finalistkami jsme procestovaly Peking, Hongkong, Šanghaj, Xí-an… Byl to pro mě neuvěřitelný zážitek!

Táňa zná Polsko jako své boty – vždyť pochází z Opočna, které se nachází nedaleko polských hranic. Určitě je velká škoda, že díky soutěži nepozná nový kus světa... Ale konání Miss World v tak blízké vzdálenosti ČR určitě přinese spoustu ovoce. V první z doprovodných soutěží – v Miss Bikiny, se Táňa umístila na neuvěřitelném druhém místě hned za Miss z Venezuely a to se zatím žádné české zástupkyni nepodařilo!

V mém ročníku vyhrála Miss Bikiny dívka z Irska, která poté také získala titul nejvyšší – stala se Miss World. Takže Tánino druhé místo určitě něco znamená. Vidím to nejméně na TOP 10. Samozřejmě bych její úspěch nerada zakřikla, ale mám tušení, že letos to konečně zas vyjde. Drž se, Táňo!"