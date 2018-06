Kuchařová má nového přítele. Zachytili jsme ho kamerou

"Patří ke mně, je to můj nový přítel," řekla iDNES.cz Kuchařová. Na otázku, v jaké branži se pohybuje, nebo jak se jmenuje, ale odpovědět nechtěla. "Ráda bych si to nechala pro sebe," dodala na plese Central Groupu, kde se spolu ukázali vůbec poprvé. Pár se prý poznal v New Yorku.

Jak dlouho dvojice tvoří zamilovaný pár, není jisté. V každém případě po loňském říjnovém rozchodu s radním Milanem Richterem nezůstala dlouho sama, podobně jako její bývalý partner, který podle Blesku randí s jednadvacetiletou misskou Kristýnou Lebedovou.

Fotoreportéři je zachytili v Dominikánské republice, paradoxně úplně náhodou, neboť ve stejném termínu a na stejném místě probíhalo soustředění finalistek konkurenční České Miss.

Kuchařová s Richterem se v říjnu rozešli po vzájemné dohodě. "Zůstali jsme přátelé, víc bych to nerada komentovala," uvedla tehdy Kuchařová. - čtěte Miss World Taťána Kuchařová a radní Richter se rozešli