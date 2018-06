Kuchařová má lásku. Tajila ji šest měsíců!

"Můžu to konečně přiznat, náš vztah přešel do takové fáze, že už to není žádný víkendový románek a jsem si jím víc jistá," říká Kuchařová. Jméno svého vyvoleného ale stále tají. "Nebudu ho zatím jmenovat, neprozradím ani křestní jméno. Uděláme to spolu, až přijde čas."

Její přítel je podle jejích slov normální, obyčejný kluk, je o něco málo starší a je to Čech. Potkali se na jedné akci v Praze a hned to mezi nimi zajiskřilo. Na veřejnosti se spolu zatím neukázali, ale mají to v plánu.

"Určitě se najde vhodná příležitost, kam spolu půjdeme. Zatím mám cestovní plány, v polovině února se chystám na Školu Miss do Las Vegas, pak letím na nějakou dobu do zahraničí. Čeká mě měsíc v Miláně, potom možná práce v Los Angeles. Uvidíme, rozhodne zajímavější nabídka," říká česká kráska.

Do bytu si nastěhuje sestru

Doufá, že odloučení jejímu vztahu neublíží, ale naopak prospěje. "On se mnou bohužel kvůli práci cestovat nemůže, ale zase se na sebe můžeme těšit. I to má svůj půvab," míní Kuchařová.

Společné bydlení zatím milenci v plánu nemají. Taťána bude mít totiž ve svém pražském bytě brzy spolubydlící. Její patnáctiletá sestra Livie se dostala na pražskou Ježkovu konzervatoř a od září na ní začne studovat obor muzikál.

"Jsme všichni strašně rádi, že se jí splnil sen, taky na něm hrozně pracovala. Nauka prý byla velice těžká, musela tam předvádět nějaké herecké výkony. Obor muzikál je opravdu náročný. Jsem moc ráda, že bude u mě v Praze. Bohužel nebudu mít na její opatrování moc času ani když budu zrovna doma, ale ona je rozumná, zvládne to. Důležité je, že bude mít v Praze zázemí," uzavírá Kuchařová.