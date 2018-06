Z roztržky Krainové a jejího manažera těží Kuchařová, má kšeft roku

K roztržce mezi Simonou Krainovou a Sašou Jánym, ředitelem české Elite Model Look, došlo ke konci minulého roku, ukončení spolupráce a přátelských vazeb však výrazně nekomentovali.

Taťána Kuchařová

Za oba tak až nyní symbolicky promluvil nově uzavřený kontrakt s Taťánou Kuchařovou. "Výměna na postu ambasadorky soutěže Elite Model Look má jednoduchý důvod: jeden z hlavních klientů si přál změnu, jelikož tvář Simony Krainové už do regionů, na které soutěž cílí, nepřinášela nic nového," objasnil takticky Saša Jány.

Na přímý dotaz iDNES.cz pak uvedl, že mezi ním a Simonou Krainovou došlo skutečně k nepřekonatelným neshodám, které vedly nejen ke konci spolupráce, ale i několikaletého přátelství.

Ještě loni byli Saša Jány a Simona Krainová tým, letos je ale všechno jinak.

"Spolupráci jsme ukončili kvůli rozdílným pohledům na Simonin vývoj kariéry. Jelikož jsem ale ve znamení Panny, náš vztah byl především osobní, tudíž nešlo jinak, než se rozloučit i na poli přátelství," dodal Jány, který na pětileté zastupování Simony Krainové v Česku a na Slovensku bude vždy vzpomínat jako na velkou profesní výzvu.

Pro Krainovou je celá věc už uzavřená a nechce se k ní nijak vyjadřovat. "Vše už bylo řečeno," řekla.

Ze změn v soutěži Elite Model Look v Česku tak nyní těží topmodelka a Miss World Taťána Kuchařová, která post ambasadorky s chutí přijala.

"Nabídku jsem přijala s potěšením, jelikož z Elite Model Look vzešlo mnoho mých kolegyň v New Yorku, za všechny můžu jmenovat Lindu Vojtovou nebo Denisu Dvořákovou," uvedla Taťána Kuchařová, která vyostřené vztahy mezi svým novým šéfem a Simonou Krainovou nechce nijak komentovat. "Tohle jsou věci, které se mě nijak netýkají. Já jsem byla oslovena ke spolupráci a nabídku jsem přijala. Bude to moc hezká práce, na kterou se těším," uzavřela Kuchařová.