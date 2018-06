Kuchařová má další triumf: první Miss World, která založila nadaci

"Založit organizaci stojí hodně úsilí, není lehké přesvědčit sponzory, není lehké najít lidi, kteří to cítí stejně jako vy a kteří chtějí mít stejný zájem jako vy," říká nejkrásnější dívka planety. "Věřte mi, že kdyby se na tom chtěl někdo jen zviditelnit, tak by to nešlo. Já jsem na tom pracovala vlastně od předání korunky," dodává.

VIDEO: Kráska Kuchařová sází na dobročinnost. Představila svoji nadaci Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Činnost organizace se bude od jiných lišit v jedné zásadní věci: zaměří se na konkrétní a nejvážnější případy. "Jde skutenčně o konkrétní pomoc a budeme vybírat z lidí, kteří se budou hlásit. Vše budou sledovat odborníci a specialisté, kteří externě spolupracují s organizací. Nejzásadnější a nejakutnější případy budou mít samozřejmě přednost," slibuje Kuchařová.



"Chci pomáhat i seniorům," slibuje dvacetiletá Kuchařová. (Foto: Lucie Robinson pro Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně)

Samostatným úkolem pak bude pomoc českým seniorům, kteří ve srovnání s jinými zeměmi žijí ve zcela odlišných podmínkách. "Senioři jsou podle mého názoru opomíjeni, je to skupina lidí, která je odstrkována na okraj společnosti. U nás se k těmto lidem chovají jinak. Chci je vrátit do života."