Kuchařová je tváří plastické chirurgie, botox ve rtech prý nemá

"S panem docentem Měšťákem se známe už několik let díky Miss ČR. Máme mnoho společného a rozhodně naše vzájemná náklonnost nepramení ze vztahu chirurg a klientka," objasňuje Kuchařová, která přebírá štafetu po svých slavných kolegyních.

"Jsem ráda, že jsem se po Tereze Maxové nebo Lindě Vojtové stala další patronkou kliniky, která každoročně přispívá mé nadaci. Takové spojení rozhodně neznamená, že některá z nás musela zaručeně podstoupit estetickou úpravu," doplňuje jediná česká Miss World.

Jan Měšťák a Taťána Kuchařová Taťána Kuchařová získala pro svou nadaci šek ve výši 100 tisíc korun

Znovu tak popřela, že by služeb kliniky někdy využila, včetně spekulací, že si do rtů nechala aplikovat botulotoxin. "V minulosti se poukazovalo i na jiná místa mého těla a jsem si jistá, že takové výroky u rtů neskončí. Je to pravděpodobně přirozená reakce na úspěch mé osoby. Bavím se tím," říká sebejistě Kuchařová.

K uzavření vzájemné spolupráce došlo na výročním večírku kliniky, jejíž specialisté za uplynulých 14 let provedli více než 62 tisíc estetických výkonů. "Požádal jsem Taťánu o spolupráci pro její čistotu. Věřte mi, že ji znám velmi dobře a vím, co je na ní i v ní krásného a velkého. Jsem rád, že je naše," neskrýval nadšení Jan Měšťák, který Kuchařové osobně předal šek ve výši 100 tisíc korun. Peníze putují do její nadace Krása pomoci, která pomáhá především seniorům.

Odměny se poté dočkala i Zuzana Trnková, jež se stala 50 000. klientkou. Šek využije k estetické úpravě nosu.

Kateřina Sokolová a Jan Měšťák

Akci svou účastí podpořily i další známé modelky a missky, například Jana Doleželová, Zuzana Putnářová či Kateřina Sokolová, která do společnosti zavítala po menší odmlce. Jak uvedla, v Česku je minimálně. "Pracuju hlavně v zahraničí, doma si nabídky vybírám. Za hranicemi je uplatnění výhodnější."