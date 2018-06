Kuchařová balí kufry do Milána, na Vánoce se vrátí k rodičům

"Pracovní povinnosti mi letos skončí těsně před Vánocemi, po návratu z Milána už jen padnu pod stromeček. Jako každý rok strávím svátky doma s rodiči a sestrami," říká Kuchařová. Poprvé po dvou letech ale také bez lásky, s radním Milanem Richtrem se před nedávnem rozešla.

Lásku a radost nejkrásnější žena světa momentálně víc rozdává prostřednictvím své Nadace Krása pomoci. Předvánoční období je prý na žalostné příběhy a žádosti o pomoc snad nejbohatší. "Žádostí máme strašně moc a snažíme se, jak se dá, i když je někdy těžké a složité za ty lidi bojovat. Rozličné životní osudy a příběhy máme v nadaci denně a je to neuvěřitelný protiklad s mojí prací. Je to ale něco, co mě drží při zemi a jsem ráda, že jsem Nadaci založila a že takhle funguje. Na příští rok máme domluveno zase spoustu akcí jak v Praze, tak třeba v New Yorku a já jsem v tomto ohledu moc spokojená."



Radost může mít Taťána Kuchařová také z toho, že se stala druhou kráskou, se kterou se spojil plastický chirurg Jan Měšťák a jeho proslulá pražská klinika. Nejen že si ji vybral jako tvář proslulé pražské kliniky, ale věnoval na každoročním slavnostním setkání týmu kliniky, klientů, spolupracovníků a přátel její Nadaci Krása pomoci sto tisíc korun. Tou první vyvolenou byla se svou nadací před dvěma lety Tereza Maxová, která se mimochodem v den otevření kliniky plastické chirurgie před dvanácti lety zapsala coby její kmotra.

Jiný "kšeft" by docent Měšťák s Táňou Kuchařovou prý neudělal, není na ní co vylepšovat. "Když se někdo jednou stane Miss World, tak co by na ní nějaký doktor z Prahy měnil?" říká s úsměvem Měšťák. Ten je mimochodem proslulý tím, že ženám, které podle jeho mínění úpravy nepotřebují, zákroky rozmlouvá. Operuje až ve chvíli, kdy si dotyčná nenechá zákrok rozmluvit ani napotřetí. Nejvíc se plasticky vylepšují prsa, nebo se operují horní víčka.

Kuchařová se na večírku svého kolegy z Miss ČR a kamaráda Jana Měšťáka dlouho nezdržela, má v Praze před odletem do Milána ještě hodně povinností. Stihla už například navštívit výstavu kostýmů a rekvizit z oblíbených pohádkových seriálů Arabela a Arabela se vrací, která právě probíhá v dominikánském klášteře na Starém Městě. Organizátoři se totiž rozhodli podpořit nadaci a část výtěžku z prodeje vstupenek věnovat jejímu Fondu seniorů.

Kateřina Moťovská Olga Menzelová

"Spojení nadace a výstavy mě nesmírně potěšilo nejen proto, že získáme prostředky pro náš Fond seniorů a podpoříme další projekty týkající se seniorské problematiky, ale také proto, že seriál Arabela provázel celé mé dětství. Dodnes si pamatuji, jak jsem se nemohla dočkat každého dalšího dílu seriálu a kolikrát mi bylo líto, že jsou díly tak krátké a já musím celý týden čekat na další," vzpomíná Kuchařová.

A co by změnila, kdyby měla kouzelný prsten Arabely? "Tak to vím naprosto přesně. Vymýtila bych všechna negativa, která tu i v jednadvacátém století stále ještě jsou a to je třeba bída, špatné sociální podmínky, nevyléčitelné nemoci, nesvoboda, boje o moc a tak podobně," uzavírá Taťána.