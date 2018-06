Kuchařová a Christová předvedly partnery, Gottová své pokročilé těhotenství

Dorazí do brněnského Bobycentra konkurentka Zapletalovy soutěže Michaela Maláčová? Objeví se bývalá miss Pavlína Baburková, která se zhlédla v roli matky a do společnosti téměř nevychází? Doprovodí na finále Táňu Kuchařovou konečně její prozrazený přítel Milan Richter? A kdo se blýskne v nejdražší velké večerní róbě? To byly otázky, které padaly již několik týdnů před sobotním finále.

Zuzana Jandová

Miss ČR má dvacátou vítězku Zuzana Jandová

A tady jsou odpovědi: Michaela Maláčová se mezi zástupkyněmi devatenácti minulých ročníků soutěže krásy neobjevila, Pavlína Baburková pozvání s omluvou odmítla. Z Itálie nedorazila ani Alena Šeredová. Kdo dorazil, byl partner bývalé Miss World Taťány Kuchařové, pražský radní a poslanec za ODS Milan Richter.

Po boku svojí královny se ale příliš často neobjevoval, spíš se zdržoval ve společnosti jejích rodičů nebo svého kamaráda, fitness trenéra Mirka Cipry. "Nejsme takoví, že bychom chtěli svoji lásku vystavovat na odiv," vysvětlil. "Táňa tady má navíc hodně povinností." Ruku v ruce se nechali nachytat jen ve chvíli, kdy vycházeli z VIP salonku určeného pouze pro význačné hosty slavnostního večera. Zamilovaná Táňa zářila i díky šperkům v hodnotě dvou milionů korun, kterými ji na večer ozdobily Klenoty Aurum.

Gott tančil s misskami, manželka přihlížela

V salonku se "skrývali" i manželé Ivana a Karel Gottovi. U stolu seděli společně s režisérem večera Jiřím Adamcem a jeho manželkou Janou. Hovor se točil hlavně okolo tématu děti. Ivana, která čeká druhé a podle svých slov nemá o jeho pohlaví stejně jako poprvé ani potuchy, Janu Adamcovou zatím k dalšímu dítěti neinspirovala. "My máme co dělat s Daníkem, je celý táta," řekla s úsměvným pohledem na svého manžela. "Je to tak, já byl taky hrozně zlobivé dítě," přiznal Adamec.

Poslední den prezidenta Zapletala

Tanec až do rána

Oba pánové se pak ještě vyřádili na parketu, kde protáčeli při dámské volence krásné missky. Gottovi se rozloučili v půl druhé ráno, spěchali do Prahy ke své dceři Charlottě-Elle. Večer ji hlídala Ivanina maminka, ale ráno už se vedle ní chtěla probudit zase její máma. Malá Charlottka je na ni prý hodně fixovaná a nejspokojenější je s ní.



Skrývala Houdová těhotenství?

Jestli bylo co obdivovat při programu na pódiu, kde se finalistky promenovaly nejen v sexy šatech od módního návrháře Josefa Klíra, ale také ve slušivých plavkách Aquila, bylo co k vidění i mezi diváky a hosty slavnostního večera. V šatech všech možných barev a střihů, které odhalovaly štíhlé nohy i méně či více vyvinuté dekolty, záda či bříška, se tu předháněly krásky téměř všech věkových kategorií. Lucie Králová, miss z roku 2005, například své vnady vystavovala na odiv v šatech od světoznámého návrháře Valentina.

Helena Houdová měla tak rafinované šaty, že vyvolala dohady, jestli pod nimi náhodou neskrývá vzdouvající se bříško. Žádného potenciálního otce s sebou ovšem neměla, jen svého otce, a nikdo její případné těhotenství nepotvrdil. Na ranní snídani do Bobycentra ale přišla také ve volném tričku. Možná bude za pár týdnů všechno jasnější.