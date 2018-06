Kuchařová a Brzobohatý mají společný kšeft. Fotili pro Písaříka

"Byla jsem oslovena mým kamarádem Martinem Písaříkem, abych podpořila a pomohla značce, za kterou stojí. Protože je to můj kamarád, mám ho ráda a líbí se mi, co dělá a jak kolekce vypadá, ráda jsem na to kývla," řekla iDNES.cz Taťána Kuchařová, jež na fotografiích pózuje i s partnerem Ondřejem Brzobohatým.

Nedbale elegantní, ležérní, kontrastní a stylová. Klasické tlumené barvy, jako je šedá, modrá, černá a béžová v různých odstínech korespondující s melancholickou podzimní náladou. To všechno je součástí kolekce podzim/zima 2013, která byla inspirována postavami tzv. prokletých básníků Paula Verlaina a Arthura Rimbauda.

"Nová kolekce podtrhuje ženskou krásu a smyslnost, líbí se mi rafinovanost a zároveň praktičnost. Nadchl mě i nápad a originalita, nechat se inspirovat pro novou kolekci prokletými básníky a touto tajemnou dobou," dodává ke spolupráci Kuchařová, jež si tak zkusila roli tajemné múzy 19. století.

Dámská kolekce zahrnuje šaty, topy, trička, kalhoty i svetry a kabáty. Pánská kolekce pak nabízí kabát, sako, kalhoty, košili, vestu, triko a svetr.

"Jakmile se spojí styl, nápaditost, nadsázka, humor a umění, jsem tomu vždy rád přítomen. Dnes se individualismus ve společnosti výrazně postrádá a Czech Losers ho osobitým způsobem nabízejí prostřednictvím módy, což je šlechtí," uvedl ke spolupráci Ondřej Brzobohatý.

Focení módy je pro známou modelku a Miss World a hudebníka další společnou prací. Už brzy se bok po boku objeví nejen v nováckém seriálu Gympl, ale také v taneční soutěži ČT StarDance.