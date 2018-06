VIDEO: Kuchařová se poprvé líbala s Brzobohatým před kamerou

Taťána Kuchařová coby Kristýna se v seriálu rozhodla omluvit Adamovi, kterého hraje Ondřej Brzobohatý. Chtěla mu poděkovat za všechno, co pro ni udělal. Bývalí seriáloví partneři se ale posilnili panáky a jejich přátelské setkání skončilo v posteli, čemuž předcházela vášnivá líbačka.

"Hraní je parketa, ve které si nejsem ještě jistá. Sebevědomí člověk samozřejmě nabírá při dalších zkušenostech, takže jsem na sebe v tomhle oboru určitě sebekritičtější. Ale moc mě to baví a v hraní bych chtěla pokračovat," řekla nedávno Kuchařová (více zde).

Miss World 2006 už několikrát prohlásila, že se ke své roli v seriálu dostala bez protekce svého přítele.

"Je to úžasná zkušenost a moc mě to baví. Já jsem byla oslovena produkcí, která si mě pozvala na kamerové zkoušky a na základě nich mě vybrali," řekla.

Ondřejovi Brzobohatému podlehla v Gymplu i Kristýna Leichtová

Ondřej Brzobohatý má coby herec za sebou už spoustu líbacích scén. V Gymplu se líbal s Kristýnou Leichtovou a v jeho novém klipu And The Oscar Goes To, který režíroval Vojta Kotek, líbal Terezu Voříškovou (více o natáčení zde).

