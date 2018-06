Kuchařka Nigella se rozvádí s manželem, který ji škrtil v restauraci

V polovině června britská média otiskla fotografie z manželské šarvátky, do níž se kulinářská hvězda Nigella Lawsonová a sběratel umění Charles Saatchi pustili v londýnské restauraci.

Saatchi na snímcích Lawsonovou držel pod krkem a vypadalo to, že ji škrtil. Přestože zpočátku odmítal, že se jedná o vážnou hádku, přijal varování policie a žena se od něj pár dní nato odstěhovala.

Nyní Saatchiho mluvčí potvrdil, že se manželé budou rozvádět. "Je mi líto, že musím oznámit to, že se s Nigellou Lawsonovou rozvádíme. Je to srdcervoucí pro nás oba, protože jsme se hluboce milovali, ale minulý rok jsme se vzájemně odcizili a rozešli různými směry," vzkázal Saatchi prostřednictvím listu Mail on Sunday.

Charles Saatchi a Nigella Lawsonová v restauraci, kde se v polovině června pohádali a kuchařka odcházela s pláčem. Nigella Lawsonová po napadení manželem v restauraci opustila i s dětmi jejich dům. (16. června 2013)

Britský podnikatel vlastnící jednu z největších sbírek umění ostře odmítl, že by Nigellu jakkoli během manželství fyzicky napadal či týral.

"Mám pocit, že jsem byl pro Nigellu během minulého roku zklamáním. Sám jsem teď zklamaný, že jí poradili, aby veřejně nevysvětlovala, že já nesnáším násilí jakéhokoli druhu páchané na ženách a nikdy jsem ji žádným způsobem netýral," tvrdí Saatchi.

Nigella Lawsonová s dcerou Cosimou

"Musím zdůraznit, že mé chování nebylo násilné. Jsme instinktivně dotykoví lidé. Ano, mé ruce byly kolem jejího krku a dotýkaly se její ruky. Ti, co viděli snímky, to zřejmě těžko pochopí, ale já jsem na ni nevyvíjel žádný tlak. Nigella podala policii výpověď, v níž toto potvrdila," dodal.

Lawsonová se za Saatchiho provdala v roce 2003. Z předchozího manželství s novinářem Johnem Diamondem, jenž zemřel v roce 2001 na rakovinu, má dvě děti.