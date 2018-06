Kuchař Babica odletěl do Brazílie jako basketbalista

"Koukněte na mou postavu a zjistíte, že jsem nejen milovníkem dobré krmě, ale i sportovcem. A jelikož jsem narostl do pořádné výšky, je pro mě největší láskou a relaxací košíková. Takže vyrážíme s partou seniorů na velký mezinárodní turnaj do země fotbalových kouzelníků. Věřím, že alespoň na chvilku místní zapomenou na Pelého či Ronaldinha a se zalíbením se podívají i na český basket," vysvětlil Babica těsně před odletem do Brazílie.

Jak ale přiznal, je soutěživý typ a nechce se rozhodně pouze zúčastnit a prohrávat.

"Budu nejen střelcem, ale i kuchařem našeho družstva. A to by v tom byl čert, abych týmu nepomohl povoleným dopingem. Chystám krvavé steaky a tataráky, které pošimrají chuťové kanálky, ale současně všechny hráče zdravě nabudí k vrcholným výkonům," podotkl televizní kuchař.

Po návratu si od kuchtění odpočine, ale sportu vale v žádném případě nedá.

"Vyrazím s partou zase, tentokrát za fotbalem. Zúčastníme se opět jedné soutěže, ovšem nebude to už na takové úrovni, jako basket v Brazílii. Ale člověk přece nemůže hrát pořád jen vrcholově," dodal Babica.