Kubelková: své vnady rámuje zlatem

Moderátor soutěže krásy Leoš Mareš si oblékl klasický tmavý oblek a k němu zvolil netradiční barvu kravaty - hnědou. Pochybuji, že účelem bylo, aby ladil s nejkrásnější českou brunetkou, rozhodně se to ale povedlo. Porotkyně Iva Kubelková ve večerních šatech málokdy šlápne vedle a tady ještě okázale předvedla to, co my všichni už dávno víme. Totiž jakou hodnotu má její slavný dekolt - no přece zlata!

Další porotkyně, modelka Karolína Bosáková, si přivedla s sebou i přítele. Nebo je to dvojník Leoše Mareše:)? Viděli jste ten díl Přátel, kdy si Rachel vymyslela, že jí závoj pro její fiktivní svatbu s Rossem vyšívaly slepé belgické jeptišky? Takhle nějak by to podle mě dopadlo, kdyby se pustily do celých šatů. Příteli to ale sekne. Hnědá s proužky je na letní sako jako dělaná, stejně jako rozhalenka pro bílou košili na mladém muži.

I Jana Doležalová hodnotila dívky na Miss Léto 2007 a i ona dovedla svého milého. Modelka k černým, netradičně střiženým šatům se zlatým lemováním vynalézavě zvolila jako šperk kabelku. Přítelova variace v bílé není můj šálek čaje (hlavně ty taliánské boty) a také si myslím, že se mohl trošku lépe barevně i stylem přizpůsobit své miss.

