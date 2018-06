Kubelková: Show stihnu mezi kojením

"Natálka se budí ještě každé tři až čtyři hodiny, ale mezi půl devátou a půlnocí zrovna naštěstí spí," řekla iDNES osmadvacetiletá Kubelková, která se televizi Prima osvědčila už jako průvodkyně show Nejhezčí auto.

"Vybrali si mě na základě kamerových zkoušek," uvedla modelka, podle níž nepůjde ani tak o sex samotný, jako hlavně o vztahy a emoce.

"Možná se objeví i obrázky, které by se před desátou večer vysílat nemohly, ale spíš budeme řešit lásky, či hádky mezi jednotlivými soutěžícími. Mým úkolem bude propojit názory aktérů reality show, případně přizvaného psychologa, s ohlasy diváků, kteří budou v té době do televize volat, posílat esemesky a maily."

Kubelková se bude každý druhý všední den střídat s Liborem Boučkem. Večer, co večer, jakmile v televizi skončí, bude spěchat nakojit. Pak ji nechá Natálka tři hodiny spát a znovu budíček... Ale půvabná maminka, která druhé dítě zatím neplánuje, ale jedno by určitě ještě chtěla, se ponocování nebojí: "Spánek budu dohánět jak to jen půjde."