Kubelková se vrací ještě krásnější

Modelka v těhotenství přibrala deset kilo, ale dnes má prý ještě o pár kilogramů méně, než před Natálkou. "Vůbec necvičím, diety nedržím, kila šla dolů překvapivě sama. Je to asi tím, že stále kojím, v noci vstávám k malé a neustále kolem ní běhám," uvažuje Iva.

Dcera je teď pro mladou maminku to nejdůležitější. Doma s ní chce zůstat co nejdéle to půjde. Nicméně se její kalendář příležitostně plní i dalšími povinnostmi. Nebrání se moderování přehlídek a nejrůznějších společenských akcí v Česku, čeká ji natáčení Banánových rybiček s Halinou Pawlowskou, v červnu bude hostem ve Zlatíčkách a také přijala nabídku televize Prima na moderování přímého přenosu Nejkrásnější auto roku.

Nosit taková prsa, to je umění

Kubelková proslula mezi modelkami bujnými tvary. Její rozměry jsou podle odborníků opravdu unikátní. "Má velmi úzký objem hrudník a velká prsa," řekla iDNES Helena Konarovská ze salónu Le Chaton, který spolu s návrhářkou Janou Bergovou přizval ve čtvrtek Kubelkovou ke spolupráci do pražského hotelu Jalta. "Nosit taková prsa, to je umění a věřte, že dá práci je i oblékat, protože sehnat v Česku podprsenku s miniobjemem a velkými košíčky, to je problém," vysvětlila Konarovská.

Ačkoliv přehlídka představila plavky a prádlo světových značek jako Free Vogue, Nina Ricci či Lise Charmel, osmadvacetiletá Kubelková se na mole v žádném z odhalených modelů neobjevila. "Prádlo jsem nikdy nepřeváděla a ani se na to už nechystám," uvedla Kubelková pro iDNES.

Víc než Iva naopak musely odhalit její mladší kolegyně - Daniela Frantzová, která skončila letos na Miss ČR čtvrtá a Miss z roku 2002 Kateřina Průšová. "Daniela je teď naše jednička," pochvalovala si Konarovská krásku s exotickými rysy. "A Katka? Když jsem jí řekla, že nám ještě nikdy prádlo nepředváděla modelka se silikonovými ňadry, prohlásila jen: Všechno musí být jednou poprvé. Tak byla první!"