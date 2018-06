Kubelková radí: Hubněte, pánové!

Spolu s kolegyní, slovenskou moderátorkou Zuzanou Belohorcovou, uvedla ve Smetanově síni Obecního domu v Praze pánskou módu pro společenské příležitosti a volný čas z aktuální kolekce firmy Blažek a také trendy na budoucí sezónu, v nichž dominují již zmíněné úzké střihy z kvalitních materiálů.

Hubnout tak nebudou jen dámy, kterým byla na přehlídce předvedena kolekce dámského prádla značky Marlies Dekkers, do kterého se prý obléká i zpěvačka Lucie Bílá. Ta byla kořením akce. Publikum dokázala dostat do varu jako by nebylo na přehlídce, ale na koncertě. Dokonce dala k dobru i dva vtipy a co víc, tančila.

Ukázat se v plavkách? Pro Bílou konec kariéry

"Zazpívám písničku, která má strašně dlouhou mezihru. Abych tady nestála jako tvrdý ´y´, vyzvu k tanci jednoho muže. Vyvoleným nebyl samozřejmě nikdo jiný než majitel společnosti Ladislav Blažek. "Neboj, já neumím moc tancovat, budeme se jen tak lehce pohupovat," uklidnila ho ještě před vyzváním k tanci.

A to nebylo všechno. Rozdováděná zpěvačka se přiznala, že občas sní o tom, jak se prochází po módním mole jen tak v plavkách. Udělala pár kroků jako modelka a publiku se zatajil dech. Že by to Lucie myslela vážně, shodila své černé oblečení a objevila se v černém prádle? "Já a do plavek? Nikdy! To by byl konec mojí kariéry, to bych to mohla zabalit," smála se.

K Blažkovi ale přijde. "Mám doma dost chlapů. Obleču Vaška, tchána, bráchu i švagra," řekla směrem k majiteli firmy. Že by tentokrát místo honoráře vzala pánské obleky?