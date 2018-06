Kubelková: Nesvléknu se za žádné peníze, ale pokusy už byly

"Protože často moderuji společenské akce a zároveň chodím na různé večírky, musím být vhodně oblečená. Podle mého názoru elegantní šaty s větším výstřihem jsou na slavnostní příležitosti vhodné," míní Iva Kubelková.

O večerní modely se třicetileté krásce stará módní návrhářka Jaroslava Sedláčková, jinak prý ale nakupuje v dobrých buticích. "Teď před jarem mě zase nákupy čekají, chci oživit šatník. Potřebuji si koupit novou bundu, nové boty, spíš sportovní oblečení na denní nošení," říká modelka, která nyní bydlí ve vile u Lovosic s otcem svého dítěte Georgem Jiráskem.

Odvážné fotografie ji nelákají

Iva Kubelková patří k ženám, které si postavu udržují bez velkých obětí a nemusejí stále myslet na to, jak shodit nějaké to kilo. O to raději se obléká. "Pokud jde o letošní módní trendy, je to hodně individuální, protože každá žena může nosit, co jí sluší, a žádný diktát neexistuje. Totéž platí o líčení. Jen jdou letos zase do módy silné tekuté linky kolem očí a já se ráda líčím nevtíravě," prozrazuje.

Přestože není pochyb o její krásné postavě, zůstává Iva velmi pevná v tom, že odvážné fotografie pro kalendáře a pánské časopisy ji nelákají. "Nesvlékla bych se za žádné peníze, ale pokusy už tu byly," přiznává. "A ceny se pohybovaly hodně vysoko."

Čeká ji nová láska

V televizním seriálu Velmi křehké vztahy hraje Iva ženu lékaře, která s úspěchem přežila těžkou operaci. A zřejmě ji čeká nová láska. "Jak sám název seriálu napovídá, je to o velmi křehkých vztazích. Nevím ještě, jak se přesně bude můj příběh dál vyvíjet, ale určitě v něm zase láska bude," říká příležitostná herečka.

"Seriál je pro mne novou zkušeností. Setkávám se s v něm se zajímavými lidmi a navíc mám radost, že na svou seriálovou hrdinku mám velmi příznivé reakce od televizních divaček. Ty mi dokonce i volají a píší. Samé hezké věci, naštěstí. Jinak také moderuji pořad Sama doma, ale to je o něčem opravdu jiném. Také pokračuji ve studiu sociální a masové komunikace na Univerzitě Jana Ámose Komenského, ale nejvíc času věnuji mojí malé Natálce. Mám tedy pořád co dělat," uzavírá.