Kubelková: Nenechám se vyprovokovat

O půvabné modelce a mamince čtyřleté Natálky, která byla tváří kalendáře minulý rok, se totiž v poslední době rojí šokující zprávy. Její o dvanáct let starší partner prý nežije ve stejném domě jenom s ní, je dokonce stále ženatý a kromě Natálky má malé dítě s jistou Ivinou kamarádkou. Celá rodina je podle anonymního zdroje navíc součástí nějaké sekty.

Jak tyto informace komentuje Kubelková? "Bylo už mnoho pokusů, jak mě vyprovokovat k tomu, abych začala mluvit o svém soukromí. Ani tenhle se moc nezdařil. Nemám vůbec potřebu se k tomu vyjadřovat. Jedinou věc ale asi okomentuju: to, že člověk nejí maso, snaží se mluvit pravdu a inklinuje k východní filozofii, ještě neznamená, že musí žít v nějaké sektě. A navíc si myslím, a tvrdím to už dlouho, že moje soukromí je moje soukromí a do toho nikomu nic není."