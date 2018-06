Kubelková: Nejsem ten typ, co se válí u moře

"Nejdříve jedeme s partnerem a dcerou Natálkou na tři neděle do Španělska. Celkem nás tedy bude osm, taková partička. Severně od Barcelony, na hranicích s Francií, máme pronajatý dům, kde budeme všichni bydlet," řekla modelka krátce před odjezdem.

Jedním z cílů této dovolené je navštívit kamaráda, který tam bydlí. Program se bude plánovat až na místě. "Určitě si projdeme Barcelonu, nejsem ten typ, co se jen válí u moře. Ale musí se to přizpůsobit požadavkům Natálky, které je dva a půl roku," dodala extanečnice soutěže Bailando.

Cesta do Ameriky i role v seriálu

V srpnu se pak třicetiletá Kubelková chystá do Ameriky. Tam už ale dceru brát nebude. "Pojedeme jen s partnerem za jedním rodinným známým. Budeme se pohybovat v okolí New Yorku, ale jen týden nebo deset dní, takže malá zůstane doma u babičky," svěřila se Kubelková.

Kromě toho chce trávit každou volnou chvilku na chalupě v Podkrkonoší. Snad jí to pracovní povinnosti dovolí. Prozradila totiž, že dostala nabídku na roli v jednom seriálu.

Podle vlastních slov se modelce všechny dovolené vždycky vydařily a na žádné se nic dramatického neodehrálo. Nejraději pak vzpomíná na Indii, tam by prý chtěla jet ještě jednou. "To bylo tak před třemi a půl čtyřmi lety, Natálka ještě nebyla na světě. Byla jsem tam s partnerem a kamarády a cestovali jsme. Ne po hotelích, ale dali jsme si batoh na záda a šli," zavzpomínala Kubelková.