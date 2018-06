Kubelková: Na fotkách se úplně neodhalím a už vůbec ne na stará kolena

Iva Kubelková se naposledy objevila v kalendáři, kde vystavila na odiv své křivky ve svůdných pózách (více zde). Kromě focení má však mnoho dalších aktivit a nedokáže říct, která z nich je pro ni nejdůležitější.

"Já se přiznám, že tyhle ty označení moc ráda nemám, protože to člověka zbytečně posouvá do nějaký škatulky. Pokud bych to brala čistě prakticky a z pohledu toho, co dělám nejvíc, tak nejvíc moderuji, potom hraji a potom dělám ten modeling, ale opravdu už tak okrajově," prohlásila tmavovláska.

Kubelková je skutečně v jednom kole. Točí seriál, uvádí pořady pro ženy a o dětech. Nejvíc moderování má před koncem roku a v době plesů. Do toho dodělává poslední rok magisterského studia na vysoké škole.

Iva Kubelková je jednou z tváří jubilejního ročníku kalendáře Stock.

"Poměrně často si říkám, že bych potřebovala oddech. Hlavně v souvislosti se studiem, protože ty pracovní věci jsou takové, že si to člověk může naplánovat. Koneckonců vždycky člověk může říct ne, tohle už nevezmu. Člověk je svým pánem do určité míry, tam se to dá omezit. Ale studium, tam jak se člověk na to už jednou dal, tak to samozřejmě musí dotáhnout do konce," řekla Kubelková, kterou příští rok čekají státnice a obhajoba diplomové práce s názvem Moderátoři herci.

Iva Kubelková při focení

Dvojnásobná matka však zatím všechno hravě zvládá a třeba už měsíc před Vánocemi měla nakoupené dárky.

"Dokonce jsem si říkala, že snad se mi nikdy nestalo, že bych to měla takhle hezky brzy pohromadě. Teda jenom pro děti, pro ty ostatní to začnu řešit za chvilku," dodala Iva, která má ráda klasické Vánoce s tradicemi.

Iva Kubelková se svým partnerem

"Zaprášená od mouky je žena ještě dávno před Štědrým dnem, aby měla to cukroví připravené. Den před Štědrým dnem se právě snažím, aby to bylo všechno v klidu, abychom se věnovali pouze tomu stromečku, který přivezeme, a tak," dodala.