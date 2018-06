Kubelková má i po dvou dětech šedesát centimetrů v pase

"Diety nedržím, necvičím, holky jsem kojila do dvou let. Je to prostě v genech. Maminka je také stále štíhlá," vysvětluje Kubelková, která se i patnáct let po úspěchu na Miss ČR chlubí mírami 93-60-90.

Na soukromí se jí ale novinář ptát nesmí. Jako obvykle si ho střeží a při osobnějších otázkách kličkuje. Jisté je, že s partnerem má právě dvě dcery, šestiletou Natálku a dvouletou Karolínku. Ví se jen, že je Němec. Však také holčičky mají dvojí občanství. Muž jejího života je navíc o dost starší.

V případě pracovních aktivit je už Kubelková sdílnější. Nejnovějším projektem jsou primácké Cesty domů, v nichž hraje doktorku Alici Dvořákovou. Postava ji baví.

Iva Kubelková s partnerem

"Alice je dcerou ředitele, na což se spoléhá. Je protěžovaná, doktořinu trošku fláká, je drzá, ale ve skutečnosti je to docela fajn holka. Není to úplně malá role a já ji hraji s renomovanými herci," libuje si Iva Kubelková.

Jak tvrdí, dokáže bez problémů a bez chův skloubit rodinný život s moderováním pořadu Sama doma a natáčením televizního seriálu.