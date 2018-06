Kubelková: Film? To by mě lákalo

FOTOGRAFIE ZDE

Nejnověji vzala nabídku na jedno z moderátorských křesel reality show VyVolení. Kubelková uvádět její noční část, která slibuje podívanou s lechtivým nádechem.

* Jak dlouho jste nad touhle nabídkou váhala?

Když jsem ji dostala, byla jsem v zahraničí a tam jsem měla čas přemýšlet. Rozhodující pak byla osobní schůzka, na které jsem se dozvěděla, čeho se práce bude týkat. Třeba to, že večerní sestřih, který budu uvádět, nebude žádná erotická show, žádný vulgární styl.

* Zajímala jste se o jména ostatních moderátorů, se kterými své jméno spojíte?

Ne, spíš šlo o strukturu pořadu a podmínky, na kterých jsme se domluvili.

* Co těch třináct soutěžících zamčených ve vile čeká?

V první řadě se začnou obrovsky konfrontovat sami se sebou. Až si převypráví svoje životní příběhy, tak přijdou chvíle, kdy budou sedět a hlavou se jim budou honit věci, které by nečekali.

* Jaký je pro vás poměr ceny a kvality? Tedy, šla byste do toho s vidinou těch jedenácti milionů pro vítěze?

Já bych do toho určitě nikdy nešla, pro mě to lákavé není.

* Tu a tam moderujete pořady na Nově. Konkurenčního Velkého bratra vám nenabídli?

Ne, takovou volbu jsem řešit nemusela.

* Proč by se lidé měli dívat namísto Lejly Abbasové a Evy Aichmaierové, které budou uvádět noční pořady na Nově, na vás?

Jsem přesvědčena o tom, že VyVolení budou lidem trošku blíž. A příběhy lidí ve vile diváky mnohem víc vtáhnou, už jen tím, že si soutěžící sami vyberou. A proč by se měli dívat na mě? Možná, že všem dokážu, že se o intimitách dá hovořit i bez toho, aby to bylo vulgární nebo rovnou porno.

* Odvíjí se tenhle nadhled také od toho, že jste se nedávno stala matkou?

Určitě. Je to událost, která ženu obrovsky ovlivní, na sobě to dnes intenzivně cítím. A jak říkáte, změnilo mě to. Asi to bude ten nadhled, spousta věcí se vás najednou netýká, z jiných si můžete dělat srandu.

* To je to pověstné otočení priorit?

Ano, řadu věcí už tak neprožíváte. Poznáte to na každé dívce, je pak hodně uvolněnější.

* Pořád si troufáte na čtyři děti?

Na několik si troufám, ale kolik jich bude, uvidíme. Kdysi jsem sice o čtyřech mluvila, ale pochopila jsem, že tohle se moc plánovat nedá.

* Jaká budete matka?

Doufám, že tolerantní a taková všeobjímající.

Dceři bych ve třinácti disko zakázala

* Dobře, zkusíme malý test z toho, s čím za vámi jednou dcera přijde. Začněme tím, že se vás ve dvanácti letech zeptá, jak se dělají děti. Co jí řeknete?

Vysvětlím jí, že to v přírodě funguje tak, že jsou samečci a samičky a že když se tihle dva spojí, tak z toho vzniknou u lidí miminka nebo u zvířat mláďátka.

* Ve třinácti bude chtít jít na první diskotéku.

Ve třinácti na první diskotéku? (váhá) To bych asi nedovolila.

* V kolika byste jí to dovolila?

V šestnácti? Také podle situace, až uvidím, s kým se stýká a v jakém se pohybuje prostředí.

* V patnácti vás poprosí, jestli si domů může přivést kluka.

Může ho přivést, proč by ne?

* Až vy tam nebudete...

(Dlouho přemýšlí) Pokud to bude kluk, kterého nebudu znát, tak asi ne.

* V šestnácti se bude chtít přihlásit do soutěže Miss. Co vy na to?

Řeknu jí: Pokud si myslíš, že máš rovné nohy, tak běž.

* Nevěděl jsem, že tohle je to nejdůležitější.

Není, samozřejmě, to jí řeknu s humorem a budu čekat, co ona na to.

* Miss otevírá brány do světa. Proč jste vy téhle šance nevyužila?

V každém případě ničeho nelituji, mám ze všeho, co mě potkalo, opravdu naplněný pocit. Nikdy jsem neměla velké ambice pracovat v zahraničí. Vždycky jsem žila spíše pro svoje soukromí a pro osobní život, samozřejmě opestřený zajímavou prací. Strmá kariéra mě nikdy moc nelákala.

* Ale předpokládám, že nabídky přicházely.

Byly, několikrát jsem mohla odjet ven a pracovat tam. Ale raději jsem z Čech odjížděla za pevnou prací, než abych někam jela a tam třeba tři měsíce čekala, jestli práci dostanu. To by nebylo nic pro mě.

* Namísto toho jste začala malovat. Nebo to bylo už dřív?

Malovala jsem, už když jsem byla malá, pak přišla škola a další povinnosti. Nedávno jsem se k tomu vrátila, i když v jiném rozsahu - začala jsem malovat olejové obrazy. A řeknu vám, že mě to strašně povznáší.

* Kdy vás napadlo, že máte talent?

To je věc, kterou neřeším. Já jen vím, že se mohu pořád zdokonalovat, nikdy nedojdu na konec cesty.

* Kresbu studujete ve Wiesbadenu. Ani tam neřešili váš talent? Musela jste přece dělat talentové zkoušky.

Tam se nemusí dělat, studium je dobrovolné. Ale hlavně jde o to, že se člověk najde, baví ho to a je to znát na výsledcích. Nebo pozná, že to jeho parketa není a jde od toho.

* Co kreslíte?

Před časem jsem byla dva měsíce v Indii a teď se jí se skupinou kamarádů věnujeme, malujeme svaté město Benáres. Chtěla bych, aby z těch prací jednou byla výstava nazvaná Město světla.

* Co je pro vás na malování nejtěžší?

Udělat rovnou čáru. Opravdu rovnou.

* V tom vám studium pomůže?

Určitě. Získáte jistotu.

* Budete obrazy prodávat?

Možná, že nějakou velkou výstavu udělám prodejní.

* Kolik si řeknete za plátno?

Podle toho, jak bude velké.

* Metr krát metr?

Cena takového plátna se pohybuje okolo čtyřiceti tisíc.

Natočit film? To by mě lákalo

* Stíháte ještě hrát divadlo u Františka Ringo Čecha?

Není kdy. Přestala jsem, když jsem byla těhotná, a od té doby už nebyl čas.

* Jak vás jeviště změnilo?

Obrovsky mi pomohlo. Byl to mezistupeň mezi modelingem a moderováním. Dostala jsem se na pódium před spoustu lidí, naučila jsem se mluvit nahlas, artikulovat. Tedy věci, které při moderování jako když najdete.

* Říká se, že když se jednou na jeviště postavíte, už neslezete. Platí to i u vás?

Jasně, je to velkolepé, hlavně když se představení líbí. Potlesk je strašně příjemný. Ale nepropadla jsem tomu tak, že bych na jevišti chtěla umřít.

* Co kdyby přišla nabídka na film?

To by mě lákalo. Ale nemám ambici být herečkou. To totiž neznamená zahrát si v jednom filmu nebo divadelním představení, to je pořád velký amatérismus. Záleželo by na nabídce.

* Od kterého ze všech českých režisérů by vás potěšila nejvíc?

Od Miloše Formana.

* Když se nedávno mluvilo o novém nástupci Pavla Dostála, padlo i jméno vašeho divadelního principála Františka Ringo Čecha. Co vy na to?

Pobavilo mě to, přála bych mu to. Vnesl by do kultury trochu humoru.

* Vy se o politiku zajímáte?

Asi tak, jak by to mělo být povinností každého. Mít trochu přehled o tom, co se tady děje.

* Zvládla byste být ministerskou mluvčí?

Asi jo. I když je to profese, která vyžaduje spoustu času a orientaci v oboru, chtělo by to velké nasazení. A na to já právě teď moc času nemám.

* Ale práce by se vám líbila.

Líbila. I když já jsem kdysi takovou nabídku už dostala. Nebudu jmenovat, ale jeden ministr chtěl, abych dělala jeho mluvčí. Tehdy jsem to odmítla.

* Proč? Kvůli ministrovi?

Ne, spíš jsem si řekla, že je důležité nedělat všechno za každou cenu. Každý by si měl uvědomit svoji roli, zvlášť v malém českém showbyznysu. A promítnout si, jestli by se tím neshodil. I když to zpočátku může vypadat lákavě, tak by vás v té roli třeba lidé nebrali.

* Jak tedy jednou skončíte vy?

Nebudu si s ničím lámat hlavu, jako jsem to nikdy nedělala. Takže až skončí VyVolení, budu moderovat, budu se věnovat holčičce, sem tam modelingu. A budu čekat na to, co přijde.

* Třeba další dítě?

O tom se moc přemýšlet nedá, to musí člověk nechat osudu.