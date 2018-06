Iva Kubelková: Dcerám modeling dovolím, ale budu je pozorovat

„Nechám je jít jakoukoli cestou, když budou mít pocit, že je jejich. Jsou to osobnosti, jsou to duše, které přišly na svět proto, aby si něčím prošly. A pokud si mají projít světem modelingu, tak je samozřejmě nechám,“ říká Kubelková. „Ale s maximální opatrností budu pozorovat, co se kolem nich děje, protože už budu mít schopnost odhadnout situace, které by mohly signalizovat něco špatného,“ dodává.



Její starší dceři Natálce je 10 let a ráda se převléká, promenuje před zrcadlem a hraje si na modelku. „Mě to taky bavilo, když jsem byla malá. Je to holčičkovské. Druhé dceři Karolínce bude šest a ta dělá ráda to, co Natálka. Ale ta má spíš takové výtvarné sklony,“ říká Kubelková.

Dcery se rozhodla od malička nemedializovat a dopřát jim soukromí. V budoucnu to chce nechat na jejich rozhodnutí. „To dělám zcela záměrně. Nikam je nevodím, nikde se nefotíme. Ale není to úplně tak, že bych řekla: Ne, tam nepůjdem. Až budou větší a řeknou: „Mami, jdeme s tebou,“ tak jim řeknu: „jasně.“ Nebudu je doma zavírat a říkat, že se mnou nesmí.“

Obě dcery má s manželem Georgem Jiraskem, s nímž žije už třináct let. Znají se přitom ještě déle. „My se známe strašně dlouho, známe se od mých sedmnácti let. Začali jsme spolu žít až o hodně později. Já jsem si potřebovala projít jinými věcmi,“ říká Kubelková, která bývala partnerkou hokejisty Jaromíra Jágra nebo automobilového závodníka Martina Koloce. Její manžel ale přišel podle ní v ten správný moment. „Na náhody nevěřím, ale určitě bych neřekla, že na mě čekal. Prostě to tak vzniklo a byl to přesně moment, kdy to tak mělo být.“



Georg Jirasek a Iva Kubelková

Iva Kubelková je jednou z tváří, které se letos zapojily do projektu Magazínu DNES, který má pomoci opuštěným dětem. Dražba jejich fotek s miminky má vynést peníze pro kojenecký ústav. Pro snímek, který se má vydražit můžete hlasovat zde.

Kromě toho je patronkou soutěže Česká Miss a s dívkami strávila soustředění na Kapverdských ostrovech. Sama soutěží prošla v roce 1996, kdy se stala první vícemiss. Dívkám proto radí, jak by měly v soutěži krásy postupovat a co od ní čekat. Finále České Miss proběhne 28. března.