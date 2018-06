Kubelková ani v letošním roce o svatbě neuvažuje

"Já prožívám vánoční svátky v klidu. Vždycky se těším na pohádky, na výzdobu, na příjemnou atmosféru. Je to svátek narození Krista, takže se snažím si to užívat nejlépe, jak to jde," prozrazuje devětadvacetiletá Kubelková.

"Dříve jsem slavila Vánoce trochu jinak, ale po narození Natálky se to změnilo. Vždycky, když má člověk děti, tak si přeje, aby hlavně ony si je užily," pokračuje vicemiss ČR 1996 a expřítelkyně Jaromíra Jágra.

Natálka byla letos hodná a dostala spoustu dárků. Panenky pod stromečkem ale nebyly. "Natálku baví všechno, co mluví, hraje, tancuje nebo vydává různé zvuky. To je přesně její. Panenky ji moc neberou, má spíš muzikální vlohy. My to máme v rodině, můj otec i bratr jsou muzikanti. Nevím, co jednou z Natálky bude, ale každopádně je vidět, že hudba je jí hodně blízká."

Nadílka ale nebyla jen hudební. "Letos jsem Natálce koupila také dětský vysavač. Ona je ještě malá a děti v jejím věku se sápou na všechno, co používáte. Nebo vás alespoň sledují a pak mají tendenci se vším pomáhat. Takže si myslím, že si s tím malým vysavačem vyhraje," směje se Iva, která stále tají jméno otce své dcerky. A o svatbě prý neuvažuje ani v tomto čerstvém roce 2007.