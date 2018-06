Kubelková a Pletánková jsou maminky

Do konce roku se ještě narodí dítě Michaele Jílkové a Olze Šípkové.

U porodu Natálky Ivy Kubelkové, miss z roku 1996, byl také její přítel a tatínek dítěte, kterého však Iva důsledně tají. Znají se spolu devět let, i když vztah začal až mnohem později.

"Natálka vážila 3,90 kilogramu a měřila 52 centimetrů," potvrdila iDNES modelka, která chce šestinedělí strávit ve svém pražském bytě. Hned potom se chystá vycestovat i s miminkem na delší dobu do zahraničí, kde žije její partner. - více zde

Čtyřiatřicetiletá rosnička z Primy Tina Pletánková přivítala na svět syna Andrého v pražské porodnici 29. října hodinu před půlnocí společně se svým o devět let starším přítelem Zdeňkem Holíkem.

Další maminky v očekávání

Na druhého potomka se v tyto dny už chystá čtyřiatřicetiletá herečka Lucie Zedníčková, její o pět let starší manžel, moderátor Vítek Pokorný. Dítě se má přijít na svět ve znamení Štíra, stejně jako se narodila Lucie a její už téměř sedmiletý syn Mikuláš.

Sourozence pro svou roční dceru Rozárku přivítají co nevidět také Linda Rybová a David Prachař. "Měla by to být holčička Josefína," řekla iDNES herečka. Pro Prachaře to bude už čtvrtý potomek. Ze vztahu s herečkou Danou Batulkovou má dospělého syna Jakuba a dceru Mařenku.

Co nevidět porodí už podruhé také šestatřicetiletá "kotelnice" Michaela Jílková. Ta má s o čtyři roky starším bývalým manželem Vladimírem Dvořákem šestiletého syna Jakuba. Tatínkem očekávaného potomka je čtyřiačtyřicetiletý podnikatel Michal Voráček.

Druhé dítě budou mít i několikanásobná mistryně světa ve sportovním aerobiku, čtyřiatřicetiletá cvičitelka Olga Šípková. Přeje si kluka, a tak - pokud to vyjde - mohl by se její třináctiletý syn Michal těšit v druhé polovině listopadu na bratříčka Filipa nebo Jakuba.

Termín svého porodu (pravděpodobně začátkem příštího roku) úzkostlivě před veřejností tají Jana Štefánková. "Můžete napsat, že to bude v příštím roce," řekla iDNES třicetiletá modelka a moderátorka. Na příští jaro se na své první dítě těší také dvaadvacetiletá druhá vicemiss z roku 2001 Andrea Vránová s manželem hokejistou Janem Kloboučkem, pětatřicetiletá moderátorka Jolana Voldánová s manželem Petrem Císařovských a šestiletým synem Vojtou, její kolegyně z Novy Jana Adámková s manželem fotografem a synem Petrem. První dítě se narodí také herečce Kristýně Liškové (Bokové), manželce Pavla Lišky, Tonye Graves, zpěvačky z Monkey Business a Sylvii, manželce frontmana ze skupiny Lucie Davida Kollera.

Porodní premiéru si v červenci odbyla jednatřicetiletá Adéla Gondíková, manželka o osm let mladšího herce a muzikanta Ondřeje Brouska. Ve stejné době rok po synovi Denisovi porodila dceru Amélii Elen Černá, manželka Aleše Valenty. Od srpna se ze syna Bruna těší také sedmadvacetiletá herečka Aňa Geislerová a její o rok mladší přítel režisér a barman Zdeněk Janáček.