Kubánský prodavač vrátil turistovi ztracených 28 tisíc dolarů

"Co jsem udělal, udělal bych tisíckrát znovu. Bylo to jednoduše to, co mě rodiče naučili," řekl stařík listu Juventud Rebelde. Vyběhl prý za argentinským zapomnětlivcem na ulici, ale našel ho až v nedalekém historickém paláci generálních kapitánů.

"Byla to jeho první cesta na Kubu. (...) Řekl mi 'Jsem Argentinec a vrátím se. Teď vím, proč Che tolik Kubu miloval'," dodal Curbelo.

Argentinský lékař Ernesto Che Guevara se aktivně zapojil do bojů kubánských revolucionářů proti diktatuře Fulgencia Batisty v roce 1959 a v obou latinskoamerických zemích je oslavován jako hrdina.

Sdělovací prostředky neuvedly, proč turista s sebou vozil v hotovosti tak vysokou sumu, která představuje dvoutisícinásobek průměrného měsíčního platu na karibském ostrově.