Kteří atleti mají nejkrásnější tělo?

Vstoupila do dveří, s pihami na tváři, letním sestřihem blonďatých vlasů a jemně zvýrazněnými řasami. Krásná žena. Švédka Kajsa Bergqvistová je jednou z nejlepších světových výškařek.



Zároveň však jedním úsměvem beze slova říká: vrcholový sport nemusí člověka ničit, může mu pomoci ke kráse. "Co je krásné pro jednoho, nemusí se líbit druhému," řekla Bergqvistová pro MF DNES.



"Když trénujete, samozřejmě vám rostou svaly, a to se mnoha lidem nelíbí. Ale já se ráda cítím fit. Vím, že abych se cítila dobře duševně, potřebuji pohyb a trénink. Ale také vím, že jenom sport mě šťastnou neudělá. Musím umět odpočívat a užívat si života."



Miluje dřinu, ale zůstává krásná

Bergqvistová se větší pozornosti vyhýbá. Na své webové stránce například píše, že nemá přítele. "Přítele mám, jen se snažím chránit před bulvárem," vysvětlila včera. "Chápu, že je ve sportu trochu showbyznysu. Není špatné ukazovat emoce při vítězstvích. Ale nemyslím, že tímhle způsobem přemýšlí mnoho atletů. Když chcete ve sportu uspět, nemusíte být krásný."



A přesto. Vždycky když Bergqvistová závodí, vidí publikum nejenom špičkovou atletku, ale také krásnou a upravenou ženu. "Pro mě je důležitější, že skáču vysoko. Ale když vím, že se na mě dívají miliony lidí, snažím se aspoň trochu si upravit vlasy a trochu se namalovat. Ne moc, tímhle se opravdu nevyhrává."



Kteří atleti jsou nejhezčí?

Hodnotí herečka Mahulena Bočanová a politik Ivan Langer



KAJSA BERGQVISTOVÁ. Krásná výškařka ze Švédska dnes závodí v Ostravě! A co na ni říká politik Ivan Langer? "Modrooká plachost. Mužům se líbí blondýnky, ale pak si stejně vezmou brunetku..."

DAWN BURELLOVÁ. Americké skokance do dálky to sluší při sportu i při focení pro módní časopisy. Jak ji hodnotí poslanec Langer? "Vypadá ebenově nespoutaná, africky divoká."

TATIANA GRIGORIEVOVÁ. Australská tyčkařka je mezi atletkami jednou z nejodvážnějších. Fotí i akty. Co si myslí Ivan Langer? "Vyzývavá a sebevědomá. Ta se mi líbí ze všech nejvíc."

CHRISTIAN OLSSON. Mladý trojskokan mění barvu vlasů a je idolem nejen ve Švédsku. Co říká herečka Mahulena Bočanová: "Chápu, že se ženám líbí, ale vytáhlý muž ze Severu, to není nic pro mě."

ROMAN ŠEBRLE. "Tak ten je nechutně dokonalý, nemá chybu. Je typickým příkladem mužské krásy: má krásné tělo, obličej, a navíc je milý," říká herečka Mahulena Bočanová.

MARK LEWIS-FRANCIS. Brit má jako všichni sprinteři vypracované tělo. "Černá pleť, navíc vyholená hlava, to se mi moc líbí. Tihle chlapi mají krásné postavy, hlavně pozadí," říká Bočanová.