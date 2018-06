Které psy milujeme?

Samozřejmě ty naše, ať už jsou to voříšci nebo šlechtici s rodokmenem. A štěňátka. Z těch je v Čechách podle plemenné knihy z posledního roku nejvíc německých ovčáků (3012 zápisů), jezevčíků (2114 zápisů), labradorů (1664 zápisů) a jorkšírských teriérů (1057 zápisů). Téměř tisícovky dosáhli i zlatí retrívři. Pejsci těchto plemen se hodně objevují i takzvaně bez "papírů", jsou nejrozšířenější, ale nikoli nejmódnější. Poptávka v poslední době stoupla po jorkšírech - přesně totiž odpovídají požadavkům celebrit, které si čtyřnohým kamarádem chtějí vylepšit image. Nádherná srst, malý vzrůst, takřka kapesní velikost i váha - to všechno jorkšíra předurčuje k tomu, aby ho panička vzala v náručí s sebou do společnosti. Na druhé straně přicházejí do módy plemena velká, určená k hlídání a obraně. Jsou to třeba bordeauxská doga, brazilská fila, rhodéský ridgeback, mastifové, středoasijský a kavkazský pes. Ti všichni ale vyžadují od majitele, aby zastával pozici vůdce smečky. To nemusí zvládnout každý a pak nastanou problémy. To nemluvíme o bulteriérech. A nejchytřejší pes? V žebříčcích vede někdy německý ovčák, protože se nejsnadněji cvičí, někdy plemeno ovčácké. Kdo viděl, jak se stará pes o stádo ovcí, pochopí, proč. Jindy vítězí jezevčík - norník si pod zemí musí poradit vždy sám.