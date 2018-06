Které ovčí sýry jsou nejlepší?

Tři ovčí sýry, jejichž pojídáním si zpestříte chmurné březnové dny a které jsou k dostání v českých obchodech.Silné aroma a báječný slaný nádech, který kouše do jazyka: tak chutná kvalitní ovčí sýr. A stejná charakteristika platí i pro jeden z nejdražších sýrů světa rokfór. Pokud vám někdo tvrdí, že jej můžete beze všeho nahradit českou nivou, nevěřte mu. Je to jako nahrazení nejkvalitnějšího koňaku domácí lavorovicí. Nejenže se rokfór vyrábí z nepasterovaného ovčího mléka (česká niva z pasterovaného kravského), ale jeho aroma vám, na rozdíl od nivy, v ústech téměř exploduje. Ucítíte oříšky a ovocnou vůni rozinek. Chuť je slaná, lahodně komplexní a má dlouhé pikantní doznívání. Tento sýr je skvělý do každého receptu, protože jeho jemná chuť nezastíní ostatní přísady.Dalším slavným ovčím sýrem, jehož pověst se rozšířila po celé Evropě, je pecorino, vyráběný na svazích hor střední a jižní Itálie. Zdejší strmé svahy nejsou vhodné pro chov hovězího dobytka, a tak ho zde zcela zastoupily ovce a kozy. Každá zdejší oblast má svůj vlastní druh pecorina, přesto mají jednoho společného jmenovatele: téměř všechny chutnají slabě po ořeších a mají pro ovčí sýry typickou, pikantní citronovou příchuť. Většina sýra pecorino se prodá velmi mladá, ale když je skutečně vyzrálý, stává se přímým konkurentem slavnějšího parmazánu (vyrobeného z kravského mléka). Zatímco vyzrálejší sýr pecorino se hodí na strouhání nebo jako náplň rajčat, papriky a žampionů, mladší sýr se podává především jako součást italského sýrového talíře s olivovým chlebem, ředkvičkami a rajčaty.Nejznámějším ovčím sýrem v českých zemích je brynza. Bohužel, v mnoha případech je brynza nabízená českými obchodníky pouhá náhražka, vyrobená z kravského mléka. Brynza je tradiční ovčí sýr velmi prastarého původu. Výroba brynzy se skládá ze dvou částí: z výroby čerstvého hrudkového sýra přímo na salaši a z vlastní výroby brynzy v brynzárnách, které hrudkový sýr vykupují. Z nadojeného ovčího a kozího mléka se na salaši vyrobí hrudka o hmotnosti 3 až 4 kg, která se po odkapání vyjme z plachetky nebo formy ve tvaru hranolu a uloží na polici, kde prokysává a vyzrává až do doby odvozu do brynzárny. Tam se očistí, lisují, rozdrobí a melou na brynzařském mlýnku. Hotová brynza má jemnou roztíratelnou konzistenci, bílou až smetanovou barvu a výraznou, ostře štiplavou chuť. Ideální je namazaná na čerstvý chléb a posypaná plátky česneku. Zkuste ji také s haluškami a smaženou cibulkou nebo ji využijte jako základ pomazánek a polévek.