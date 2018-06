Kterak závozník k filmové roli přišel

"Nechápu, co na mně viděla. Nakonec mě Chytilová ještě uvedla do rozpaků, když mi prozradila, že bych měl hrát ve filmu nahého nudistu," dodává poštovní závozník, který už nasbíral přes čtyři a půl tisíce podpisů slavných a třináct let se pohybuje v blízkosti hereckých osobností. "Hanbatou" roli nakonec stydlivý Hnik odmítl a věnoval se nadále milovaným autogramům.



Chytilová se ozvala zase po třech letech. "Vloni v říjnu mi zavolali z filmového štábu a jednu neděli mě přivezli přímo na natáčení do hotelu Praha," vypráví Richard Hnik.

Sběratel autogramů se tak nakonec dostal do filmu Vyhnanci z ráje jako představitel číšníka. Při natáčení role obsluhoval Boleslava Polívku, Milana Šteindlera a Jana Antonína Pitinského. Práci pro film využil k získání dalších zajímavých autogramů a dokonce se mu podařilo nechtěně docílit i malé změny scénáře, když nedopatřením vylil kávu před Polívku a Pitinského. "Chytilové se moje neobratnost moc líbila a scénu nechala i s tou rozlitou kávou. Snad ji později nevystřihla," stále doufá Hnik.



Filmová role na čas udělala z Richarda populární postavu. Velkou radost měla ze svého syna zejména Richardova maminka, která se také dlouhou dobu věnovala sbírání autogramů a v památníku má například podpisy Jaroslava Marvana, Ladislava Peška či Vlasty Fabiánové. "Já zatím nemám přítelkyni ani manželku, takže si ze mě utahovali pouze kamarádi a kolegové na poště," usmívá se Richard Hnik. "No a časem se na všechno zapomnělo," dodává.



Po natáčení se vrátil život poštovního závozníka do zajetých kolejí. Richard Hnik stále doplňuje svou sbírku a ke jménům Roberta Redforda, Natasji Kinské či Philipa Noireta připojil letos další slavné přírůstky. "Bohužel se mi nepodařilo uhnat Bruce Willise. Jeho ochranka byla příliš tvrdá," tvrdí zklamaně Hnik.



V nejbližší době se liberecký sběratel chystá sehnat konečně podpis k fotografii kontroverzní Reginy Rázlové. Díky herečce, obviněné ze zneužití informací v obchodním styku v souvislosti s libereckou firmou Skloexport, se také Hnik nejvíce proslavil ve svém rodišti. "V červnu 1998 soudili Rázlovou v Liberci. Čekal jsem tehdy s fotografií před soudní budovou a snažil jsem se ji oslovit. Policisté mě pěkně hnali," vypráví Richard Hnik. "Myslím, že Reginu Rázlovou už pustili z vazby. Slyšel jsem, že jí hrozí až 12 let. Tak se za ní rychle vypravím a možná, že po cestě seženu zase nějakou filmovou roli," neztrácí liberecký sběratel autogramů naději.



Osmadvacetiletý Richard Hnik, poštovní závozník, dostal roli ve filmu režisérky Věry Chytilové Vyhnání z ráje.