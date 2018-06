Která z vás zlomila Enriquovi srdce?

Dlouho se však Iglesias odmítal bavit o příčinách tohoto stavu. Tabu prolomil v americké televizní show poté, co se ho moderátorka zeptala na jeho osobní život.



"Jsem rozčarovaný. Je pro mě velmi bolestné o tom mluvit. Zdá se mi, že se vůbec nemohu zamilovat. Znovu a znovu se sice vydávám na tuto cestu, ale pokaždé něco ztrácím. Jako by se to všechno dělo kvůli tomu, abych ztratil naději nalézt opravdový cit. Ženy mi v mém životě způsobují bolest," vyznal se šestadvacetiletý zpěvák.

"Když ve svých písních zpívám o tom, jak bolestné je milovat, vkládám do toho část sebe. Přesvědčily mě o tom vlastní zkušenosti," dodal.



Která žena Inglesiasovi zlomila srdce, není známo. Dlouho se v médiích neustále propíral jeho románek s ruskou tenistkou Annou Kurnikovovou. Zpěvák to odmítá, i když se před několika měsíci nechal slyšet, že ji miluje. Vehementně však nedávno odmítl sdělení svého dědečka, že si prý brzy Annu vezme za ženu.Takže jméno Iglesiasovy exmilenky, kvůli níž tak trpí, zůstává i nadále tajemstvím.



Enrique Iglesias a Anna Kurnikovová Zpěvák Enrique Iglesias a tenisová hvězda Anna Kournikovová.