Která z hereček je nejsympatičtější?

Také kritérium krásy není u hereček natolik důležité. Chápeme samozřejmě, že krása hraje ve filmu svou nezastupitelnou, nicméně však druhořadou roli.

Pokud bychom také vybírali "jen" krásnou herečku, nemohli bychom zohlednit její talent či herecké zkušenosti.



Striktní požadavek krásy by navíc mohl nahrávat herečkám mladších ročníků. Chceme tedy zvolit nejsympatičtější českou herečku. A doufáme, že vyhraje nejen sympatie a krása, ale i talent.





Jak zaslat tipy?



HLASOVAT ZDE



a dále: 1. faxovat na číslo: 02/22 06 22 29

2. poslat mailem na e-mailovou adresu: anketa@mfdnes.cz

3. poslat poštou na adresu: MF DNES, P.O.BOX 1080, Na Příkopě 31, Praha 1, 111 21

4. poslat zprávou SMS na číslo: 0602 - 428 625 (čísla nebo jména hereček oddělte čárkou a řaďte je za sebou dle sympatie)

Ze zástupu téměř stovky českých hereček naše porota předvybrala 52 žen. Jde však pouze o orientační nabídku. Pokud tedy máte svoji favoritku, kterou jsme do výběru nezařadili, nevadí. Můžete jí dát hlas i tak.Po celý rok pak bude MF DNES postupně na stránkách přílohy Víkend přinášet profily jednotlivých hereček, které budou řazeny podle abecedy.



Pošlete do MF DNES svoje pořadí

Chcete se zúčastnit soutěže, v níž můžete pomoci vybrat nejsympatičtější českou herečku všech dob? Není nic snazšího. Připravili jsme pro vás jako vodítko seznam 52 hereček. Sestavte svůj vlastní "TOP TEN", vyberte deset vám nejsympatičtějších hereček a složte z nich vlastní žebříček od prvního do desátého místa.





Vaši odpověď označte heslem "NEJSYMPATIČTĚJŠÍ HEREČKA". Tři vylosovaní čtenáři budou odměněni půlročním předplatným Mladé fronty Dnes a reklamními předměty.

Pokud jste v naší nabídce, která pochopitelně není úplná, nenašli svoji favoritku, neznamená to, že ji do svého žebříčku nemůžete zařadit. Stačí jen napsat jméno.Žebříček pošlete nejpozději do pátku 7. prosince 2001 do redakce MF Dnes. Herečka, kterou zařadíte na první místo, obdrží 10 bodů, druhá 9 bodů, třetí 8 bodů... atd. Po uzávěrce soutěže body sečteme a herečka, která jich získá nejvíc, bude vyhlášena nejsympatičtější českou herečkou všech dob. Výsledky si budete moci přečíst ve víkendové příloze Mladé fronty Dnes dne 15. prosince.Vámi vybraná "jednička" obdrží cenu a přineseme s ní v některém z dalších čísel přílohy Víkend rozhovor. Pokud zvítězí herečka, která již není mezi živými, přiblížíme její životní osudy v obsáhlém portrétu.Pro snadnější orientaci jsou jména hereček řazena abecedně a ke každé je přiřazeno číslo.Nechcete-li se při sestavování žebříčku zdržovat vypisováním jmen, stačí vypsat jen čísla vybraných hereček.