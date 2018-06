Která tenisová kráska nahradí Annu?

Lidé se mačkají, stoupají na špičky a blesky fotoaparátů létají mnohem víc než jindy. Proč ten humbuk? Vždyť spolu v prvním kole Wimbledonu hrají jen 91. s 39. hráčkou světa!



Jenže převeďme ta čísla na jména. Maria Šarapovová a Ashley Harkleroadová, šestnáct a osmnáct let. Naděje, ale hlavně největší krásky současného tenisu.



Šarapovová zápas hladce vyhrála, ale lidé tentokrát nepřišli kvůli sportu. Hlavně muži si užívali pohled na štíhlé postavy a půvabné tváře dvou blondýnek. Už dávno vyšuměla touha po ruské krasavici Kurnikovové.



Její jméno v příbězích o kráse chybí nebo hraje podřadnou roli. "Anna K. je prošlé zboží." "Našli jsme si hezčí!" Britský bulvár si každý rok během Wimbledonu vybere svou královnu. Kurnikovová to byla před třemi lety, dva roky zpátky se topila ve slávě rakouská barbie Schettová a loni drobná Hantuchová. Letos padla volba na další ze zástupu jemných Rusek, mladičkou Šarapovovou.



Jste připravena zaplnit mezeru po Anně K.? ptali se jí na tiskové konferenci novináři. "Nechci zaplňovat žádnou mezeru." Jak vnímáte pozornost, které se vám dostává? "Nestarám se o ni, jsem tu kvůli tenisu." Podobně mluví všechny dámy, které se motají kolem trůnu krásy. Jako by se poučily z osudu Kurnikovové, která sice na sexy postavě vydělala miliony, ale stala se symbolem tenisového zoufalství. "Anna je sice nejkrásnější sportovkyní na světě, ale já chci být lepší tenistka než ona," prohlásila Harkleroadová a nutno dodat, že si tím nedala příliš velký cíl.



Jemná tvářička a tělo modelky, to je pro sponzory ten nejlepší možný úlovek. A kde ho hledat? Určitě v Rusku a taky na Slovensku. Volba současné královny ostatně nebyla a není jednoznačná. Daniela Hantuchová se dál tlačí na titulní stránky novin, ale svět už neleží u jejích dlouhých nohou. Fotografie dvacetileté Slovenky jsou v devadesáti procentech rok staré. Obličej zůstává sice krásný stále, ale ta vyhublá postava...



Nedělejme ale show jen pro muže, britské noviny zvolily i nejvíc sexy tenistu. Stal se jím Andy Roddick, americký mladík, který nikdy nešetří pomádou na vlasy. Cítíte se sexy, Andy? "Prosím? Můžu vás pozvat na oběd?" odpověděl sličné novinářce.

