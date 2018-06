Která prdelka je nejkrásnější?

Hlasujte a pomozte nám určit divu, jejíž pozadí příroda tvarovala tak trochu i "vašima očima".

Co říkají zasvěcení v minianketě iDNES? "Od té doby co mi sedávala na klíně má kostnatá mladší sestra, nemám rád hubený zadnice," tvrdí například jedenadvacetiletý Luboš. Narozdíl od Luboše, se šestadvacetiletému vysokoškolákovi Honzovi líbí zadek "pevný a malý, takový akorát do dlaní." Pětadvacetiletý stavbyvedoucí tvrdí, že nejhezčí je prdelka mírně vystouplá, ne moc velká, kulatá, taková aby byla vidět. "Rozhodně nesmí být hranatá," ošklíbá se Petr.



"Podle mých zkušeností by měl být zadek šťavnatý, jako dvě jablíčka. Soudím tak i podle svého přítele, který preferuje plnější tvar, " říká bývalá pornohvězda Paula Wild. Podle ní záleží, zda jsou muží "horňáci" a víc se zajímají o prsa, anebo "dolňáci" a líbí se jim zadeček a nohy. "Můj přítel je spíš horňák, " přiznává Paula a dodává, že i v šoubyznysu, s nímž má letité zkušenosti, se zadek posuzuje hned na druhém místě za ňadry.

"Jaký má která zadek, je našim - více méně už opilým - zákazníkům úplně jedno," přiznává vedoucí jednoho pražského erotického klubu Stanislav Skalník. "Něco jiného jsou striptérky. Ty samozřejmě musí dobře vypadat i zezadu." Totéž potvrzuje i Igor Salomon z Lotos klubu. "Samozřejmě, že čím je zadek menší a pevnější, tím to je zajímavější, ale jsou zákazníci, kteří mají naopak raději větší pozadí," tvrdí. Při výběru dívek do klubu nehraje, podle něj, velikost ani tvar zadku žádnou roli. "Jen nesmí být metrákový," dodává Salomon.