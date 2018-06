Která je ze světa ticha nejkrásnější?

Stejně jako u běžné Miss budou dívky předvádět společenské šaty, volnou disciplínu a nebude chybět ani oblíbená promenáda v plavkách. Každá z uchazeček o titul královny krásy také odpoví na dotazy poroty.

Nejúspěšnějším soutěžícím zabezpečí pořádající agentura modelingové kurzy a pak snad i vstup na světová předváděcí mola.

Pořadem bude provázet Petr Jančařík. V porotě se kromě sluchově postižených a zástupců organizátorů objeví i populární hokejista Jiří Dopita.

Soutěž krásy mezi neslyšícími má až nečekaně dlouhou tradici. První volba nejkrásnější neslyšící dívky se konala už v roce 1968 během oslav stého výročí založení Celopražské organizace neslyšících Svazu Československých invalidů. Avšak další kolo soutěže se, kvůli nepřejícnosti tehdejšího režimu, konalo až v roce 1990. Od té doby se soutěž koná pravidelně.

“Říká se, že by se postižený člověk měl naučit komunikovat se společností, ale je to naopak. Společnost by se měla naučit komunikovat s postiženým, který za svůj handicap nemůže. Společnost je tedy zodpovědná, pakliže jim nerozumí,” otevřel problematiku Luděk Černý, ředitel Svazu neslyšících a nedoslýchavých.

Ovšem organizace soutěže pro sluchově postižené s sebou přináší některé momenty, které se musí řešit komplikovaněji než je tomu u běžné Miss. Například oblíbenou volní disciplínou je tanec a zvukař se musí postarat, aby dívky cítily rezonanci v podlaze, když už neuslyší hudbu.

“Neslyšící jsou výborní tanečníci s neuvěřitelným citem pro pohyb,” řekl zvukař Radim Šmehlík. “Během celého vystoupení ale prožívají obrovský vnitřní stres, protože když udělají chybu a neuvědomí si ji, sveze se s tím celá jejich prezentace,” doplnil ho Luděk Černý.

Dalším handicapem je u pořádání soutěže pro neslyšící nutnost tlumočníka znakové řeči, který na scéně působí rušivě, ale je nezbytný.

Znaková řeč v jedné krajině se liší od znakové řeči v jiné zemi. Unifikovanou celosvětovou znakovou řeč Gestuno moc tlumočníků neovládá. V podstatě se liší i znaková řeč v rámci České republiky, v závislosti od regiónu. Je však možné domluvit se s neslyšícím i bez znalosti znakové řeči. Postižení výborně odezírají ze rtů a chápou posunky. Je jen třeba kapku trpělivosti.