Která je chlap a která ženská?

»Která z vás hraje roli muže? Vy nebo vaše přítelkyně?« ptají se mě v rozhovorech novináři. »Žádná,« odpovídám pořád dokola a vysvětluji, že přece nežiji ve vztahu se ženou proto, aby mi dělala muže. »Ale některé lesbičky, a není jich málo, vypadají jako kluci, a taky se tak chovají,« namítnou investigativně, a sjedou mě jízlivým pohledem od hlavy až k patě. Blonďatý ježek, plandavé triko, přiléhavé roury a na nohou černé »klondajky«. Tak jo. Rozjíždím malou přednášku o tom, proč se heterosexuálnímu ideálu ženské krásy prostě odmítáme podobat, natož abychom se s ním ztotožňovaly. Nechceme nutit svá ňadra, aby si potykala se silikonem, ani nás nenapadne nosit minisukně a pak skuhrat, že nám nastydly vaječníky, nemrzačíme si nohy v lodičkách z krokodýlí kůže a z dálky se vyhýbáme rtěnkám a všem možným luxusním malovátkům. Připadá vám to úchylné? Mně pouze přirozené. Nosíme to, co nám vyhovuje, a v čem se cítíme dobře. Stejně tak se chováme - uvolněně, spontánně a čitelně. Nesnášíme větu, že »žena by měla za všech okolností zůstat ženou«, rozuměj: takovou, jakou ji chtějí mít muži. Vystačíme s tím, že jsme samy sebou. Přesto neznám lesbu, která by neměla na svém kontě kratší či delší zkušenost se soužití s opačným pohlavím. Některé z nás byly dokonce vdané, mají děti. Každá se ale v určitém okamžiku svého života ocitla před volbou, zda žít dál otevřeně se všemi důsledky z toho plynoucími, anebo přijmout dvojí morálku a svou sexuální orientaci skrývat. Pokud se rozhodla pro první krok, nezřídka zjistila, že je i přesto daleko snazší udržet dobré vztahy s okolím, než vlastní vztah s partnerkou. Klišé, že lesbické dvojice jsou na rozdíl od gayů v lásce stálejší, se přece tak hezky poslouchalo! To, co nám ale chybělo a stále chybí nejvíc, je právní a sociální zázemí našich pokusů o společný život. Není proto divu, že jsme si zvykly dávat vinu za své rozchody neexistenci zákona o registrovaném partnerství, jehož nový, tentokrát vládní návrh, právě v těchto dnech připomínkujeme. Text se tváří nadějně a pokud projde sněmovnou, nebudeme se už mít na co vymlouvat. Ale ať se chováme nebo vypadáme maskulinně či feminně, v párech fungujeme jako dva stejně nabité magnety. Když je chcete udržet při sobě, musíte vyvinout značné úsilí a ani na okamžik nepolevit. Jakmile si dáte »voraz«, vzdálí se od sebe samy.