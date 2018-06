Která bude Českou Miss? Hlasujte!

HLASUJTE: KTERÁ Z FINALISTEK JE PODLE VÁS NEJKRÁSNĚJŠÍ? - ZDE

FOTOGRAFIE ZDE

VIDEO ZDE

V Brazílii čeká finalistky soustředění před finále, které se uskuteční 17. února. Vysílat ho bude v přímém přenosu televize Nova.

V tu dobu už bude Michaela Maláčová maminkou. „Počítám, že budu někde v zákulisí s miminkem. Termín mám na konci ledna, ale čekám to dřív, už mám pro jistotu zabalenou tašku,“ říká Maláčová. - více zde

S výběrem dívek je spokojená, i když prý nebyl jednoduchý. „Je to zase ročník, kdy se nedá říct, že by jedna z nich byla oproti ostatním jednoznačně výjimečná. Myslím si však, že je z čeho vybírat a že si mezi nimi každý svůj typ najde.“- více zde

Pravidla se nemění

Měnit na pravidlech soutěže nic nehodlá. Znovu se bude hlasovat prostřednictvím SMS. „Osvědčil se nám loňský první ročník. Ukázalo se, že je možné, aby v našich podmínkách o vítězce rozhodovali diváci. Jsem tedy znovu pro to, aby měli možnost rozhodnout o nejkrásnější dívce Česka ti, které to zajímá.“

Osobně si myslí, že by to měla být ta, která se ten večer nejvíc líbí. „Všech dvanáct dívek je okamžitě schopno být Českou Miss a pak ať nikdo nespekuluje o tom, co všechno musela pro své umístění dotyčná udělat. Takhle to mají diváci přímo v reality show na očích.“

Svoji favoritku mezi dvanácti finalistkami zatím hledá. Momentálně víc přemýšlí o šestici dívek, kterou vybere během slavnostního večera porota a učiní z nich superfinalistky. Teprve mezi nimi budou diváci volit královnu krásy.

Rozejde se s přítelem?

Bude to třeba modelka Šárka Durdisová ze Sokolova, kterou do soutěže přihlásila její mladší sestra? Nebo snad studentka Barbora Kolářová z Prahy, která touží být velvyslankyní?

Šárka Durdisová procestovala díky modelingu kus světa. V Brazílii však dosud nebyla. Těší se na moře i exotiku. Už teď má největší hrůzu z promenády v plavkách. Absolvuje ji podruhé v životě. Před třemi lety totiž okouzlila porotu postavou i sympatickým vystupováním na soutěži Miss Karlovy Vary, kde skončila druhá. I díky tomu ví, že je při podobných soutěžích důležité být v pohodě a ničím se netrápit. „Říkám si: Buď to vyjde, nebo ne. Půjdu dál svojí cestou a nic se pro mě nezmění.“

Pokud by se však umístila do třetího místa a stala se známou tváří, ráda by pomáhala zvířatům. „Mám v úmyslu pomoci psím útulkům.“

Talisman pro štěstí si s sebou do Brazílie neveze, úplně prý na něj zapomněla. Zato si přibalila počítačový časopis, má totiž měsíc nový počítač a baví ji programování, které by absolventka obchodní akademie případně dále ráda studovala. Všechny dívky, které se v minulosti do podobné soutěže přihlásily, vždycky obdivovala. Je si ovšem také vědoma toho, že na úspěch v soutěži může doplatit vztah s jejím přítelem. „Už teď myslím na to, že nám asi nezbude nic jiného než se po roce a půl rozloučit. Náš vztah funguje na dálku – přítel je z Řecka a teď se navíc chystá studovat v Londýně,“ říká.

Upoutá krátkými vlasy?

I Barbora Kolářová má přítele, od kterého dostala na cestu plyšového medvěda. Doufá, že jejich vztah náročnou soutěž ustojí. A čím chce diváky zaujmout? „Tím, že mám jako jediná ze všech krátké vlasy. Ale je toho víc. Třeba i tím, že jsem příjemná, i když prý na lidi působím přísně. Já sama si tak ale nepřipadám,“ tvrdí. Možná upoutá i volnou disciplínou, pro niž si vybrala výrazový tanec. Dvanáct let se věnovala sportovní gymnastice a pak akrobatickému rock’n’rollu, takže ke sportu i k tanci má blízko.

Slavnostní vyhlášení České Miss 2006 bude probíhat ve znamení tropické noci. Nebudou v něm chybět speciální taneční vystoupení, pro která se využijí zkušenosti dívek ze soustředění v Brazílii. Večerní šaty a plavky ušila finalistkám na míru návrhářka Natali Ruden.

Kdo se ujme moderování večera, je zatím tajemstvím. Loni moderoval finále České Miss herec Vojta Kotek. Také letos by na pódiu neměl chybět, ale nebude na to sám. Kdo mu pomůže, to pořadatelé oznámí až začátkem února.