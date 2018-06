Krytinář podává žalobu, bulvár ho obvinil z užívání drog

Autor článku v deníku AHA nařkl Krytináře z braní drog. Podle tiskového prohlášení Krytinář neváhal a okamžitě si ve Vinohradské nemocnici zajistil toxikologické vyšetření krve a výsledky předloží na Policii ČR.

"Byl opilý, utekl z akce a pak ještě vyžadoval honorář," tvrdí autor dopisu redakci deníku AHA, jenž se podepsal jako Bohuš Havel. A to není vše! Krytináře obviňuje i z cizoložství a užívání drog! "Ježíš, drogy, takové věci... Vůbec nevím, co to je..." rozčiloval se na naši otázku Krytinář a zapřísahal se, že drogy nikdy neotestoval. Pan Bohuš však tvrdí opak. "A co ten hašiš, který sám vykouřil? Pak jsme ho museli s manželkou křísit ve vaně, byl úplně sjetý," pokračoval autor dopisu.

Krytinář ale neřeší jen trestní oznámení. V poslední době se obává i o bezpečí svých blízkých. Často mu je totiž vyhrožováno likvidací celé rodiny. Rozhodl se proto najmout si bezpečnostní agenturu a využívat služeb osobního strážce.