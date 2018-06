Kryštof Hádek: Jsem rád za všechny panice, co jsem hrál

Hádkův chlapecký výraz znamená, že může hrát ve svém věku klidně teenagera a často ho obsazovali do rolí nezkušených mladíků. Ale ty časy už podle něj skončily.

„Teď už mě neobsazují do těch rolí. Tak na to můžu akorát vzpomínat. Zasloužil se o to čas,“ řekl Hádek v pořadu Všechnopárty.

Role paniců se mu nepřejedly a vzpomíná na ně rád. „Je pravda, že vždycky když přišla odlišná role, tak mě bavila o něco víc. Ale já si nestěžuji. Jsem rád za všechny panice, které jsem hrál. I za ty, co jsem nehrál,“ prohlásil.

Ve svém nejnovějším filmu Kobry a užovky si zahrál narkomana a zlodějíčka. Poprvé se před kamerou setkal se svým starším bratrem Matějem.

„Bratři Hádkové spolu hrají poprvé, ale nevybral jsem je kvůli jejich příbuzenskému vztahu, to je bonus navíc. Pokládám je zkrátka za dobré herce a Matěj, podle mě dlouho podceňovaný, tu má konečně hlavní roli,“ řekl o nich režisér filmu Jan Prušinovský.