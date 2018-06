Krycí jména slavných? Smrad, lízátko i oslí zadek

Britská herečka Kate Beckinsale se kvůli inkognitu v hotelích ráda zapisuje jako Sigourney Beaverová (Bobrová). Tahle přezdívka ji napadla jen náhodou, byla to prý okamžitá inspirace. "Když se mě v hotelu zeptali na jméno, prostě mi to skočilo do hlavy. Nejspíš proto, že mám ráda americkou herečku Sigourney Weaverovou."



Kate Beckinsale

Jediný problém prý nastává, když cestuje s manželem, který používání falešného jména nesnáší. "Nelíbí se mu, když mu volají z recepce na pokoj, aby se na něco zeptali a říkají mu: 'Dobrý den, pane Bobře'."



Jennifer Anistonová v době, kdy ještě žila s manželem Bradem Pittem

Celebrity mají ty nepodivnější nápady, když chtějí cestovat inkognito nebo uniknout pozornosti fanoušků. Dokud byli spolu Brad Pitt a Jennifer Anistonová, patřilo mezi jejich nejoblíbenější pseudonymy pan a paní Ross Vegasovi.

Tenhle podpis do hotelové knihy nahradil Bruce a Jasmine Pilafovi, což je nejoblíbenější alias, které používá Pitt s Angelinou Jolie. Sama Angelina se také ráda zapisuje jako slečna Lollipopová (Lízátková), zatímco Pitt často používá Carl Con Carne, čímž prokazuje svou slabost pro kulinářství. Zatímco pilaf je ázerbájdžánské národní jídlo, chilli con carne je oblíbeným pokrmem v Texasu.



Angelina Jolie s Bradem Pittem

Jennifer Anistonová si po rozvodu s Pittem dělala z jeho nového vztahu legraci, a proto se začala zapisovat jako paní Smithová. Pitt a Jolie se totiž do sebe zamilovali při natáčení filmu Mr. & Mrs. Smith (Pan a paní Smithovi). Dalším jejím oblíbeným pseudonymem je pak slečna Mannersová (Manýrová).



Johnny Depp

Pan Stench (smrad), pan Oddpong (divný puch), pan Drip Noodle (otravný trulant), pan Donkey Ass (třeba oslí zadek, ale toto spojení může mít i mnohem vulgárnější významy) - to jsou jen některá z podivuhodných jmen, které ve snaze uniknout novinářům používá herec Johnny Depp. Zdálo by se, že podobná jména k němu naopak přitáhnou spoustu pozornosti, ale prý fungují.

"Místo toho, abych se podepisoval jako pan Smith nebo Jones si nesmírně užívám, když si zamlouvám hotel nebo letenky na absurdní a občas neslušná jména," připouští. "Dělám to, když jsem si jistý, že skutečně nevědí, kdo doopravdy jsem. Je sranda nechat se v nějakou naprosto nelidskou hodinu, třeba v půl šesté ráno, vzbudit telefonem, ve kterém vám nějaký člověk říká: 'Dobré ráno, pane Smrade, dobré ráno, pane Divný puchu, je čas vstávat."



Písničkář Bob Dylan

Ve vymýšlení slovních hříček, které používá jako alias, je mistrem zpěvák a muzikant Bob Dylan, který vystupuje jako Justin Case (just in case - pro každý případ), Jim Nasium (vyslovuje se stejně jako gymnasium, tedy tělocvična) nebo Blind Boy Grunt, což byl pseudonym, pod nímž v 60. letech minulého století nahrál desítku folkových skladeb.



Matt Damon

Hollywoodský krasavec Matt Damon se s využitím svého prostředního jména a dívčího jména matky podepisoval jako Matthew Carlsson-Paige. Ovšem jeho nejoblíbenějším pseudonymem je John President. "Když vás oslovují 'pane prezidente', je to vždycky velmi uspokojivé," vysvětluje.



George Clooney

George Clooney se přiznal, že se svého času zapisoval v hotelích jako Arnold Schwarzenegger. "Byla to nejlegračnější věc na světě, protože oni věděli, že nejsem pan Schwarzenegger, ale museli mi tak říkat a bylo zábavné sledovat, jak se při tom tváří."