Krvavé sexuální rituály přitahují stále více lidí

"Zpočátku to bylo jen takové nevinné kousání, ale jakmile se objevila první krev, vše se změnilo. Začali jsme se řídit podle rituálů, s nimž jsme se seznámili v různých publikacích. Dnes už si milování bez krve nedokážu představit."

O tom, že krvavá sexuální magie mladé lidi přitahuje stále víc, svědčí i stovky stránek na internetu, které se jí věnují. "Když člověk ví, kam se obrátit, není problém sehnat partnera, s nímž může dělat naprosto všechno," říká Tomáš.

Zájmu lidí o vše, co se sexuální magií souvisí, využívají v poslední době i hudební skupiny. Například anglické blackmetalové kapele Cradle of filth (Kolébka neřesti) se podařilo prodat přes sto tisíc kusů desky Vempire. Obal tohoto CD zdobí výjevy jako vystřižené z hororových filmů s upírskou tématikou. Rovněž videoklipy kapely, vysílané v noci na MTV, musejí být pro svůj brutální obsah cenzurovány.

"Zahrávat si s tímto druhem sexuální magie může být nebezpečné," varuje psycholog Petr Nečas. "Velice snadno totiž může při takto vypjatých emocionálních zážitcích dojít k narušení osobnosti."

O mimořádné vážnosti situace svědčí případ známý jako "Upíří lesbičky", který se stal v Austrálii. Čtyři ženy, které se rituály sexuální magie zabývaly, tam usmrtily 45letého muže a vysály mu krev.

"Nebezpečí, které s sebou tento druh sexu přináší, si samozřejmě uvědomuji, ale myslím si, že to dokážu zvládnout," tvrdí Tomášova partnerka Lenka. "Vždy dělám jen to, co můj přítel chce. Slyšela jsem sice o případech, kdy si někdo vsugeroval, že je opravdu upír, a pak zkoušel vysávat lidi, ale to už musí být cvok."

Podle některých názorů souvisí vzrůstající zájem mladých lidí o temnou sexuální magii s přílišnou orientací společnosti na konzumní způsob života. "Část lidí pak hledá únik jinde. Pro někoho mohou být únikovou cestou drogy, pro jiné třeba sexuální magie," doplňuje psycholog Petr Nečas.