Pracovnice redakce tedy nanuk otestovala na vlastním těle, nedokázala však Kyslý xicht kvůli kyselé chuti ani dolízat do konce. "Jazyk však už byl červený, kdybych to dokončila, s velkou pravděpodobností by začal krvácet," tvrdí redakční degustátorka.Slovenští zástupci firmy Algida byli informací Korzára velmi překvapeni a tvrdili, že se s tímto problémem dosud nesetkali. "Xicht je hit celého léta, patří momentálně k nejprodávanějším. Prodává se po celé Evropě, splňuje všechny normy," řekl Peter Hovorka, který má nad Algidou na Slovensku "supervizi".V Čechách a na Moravě se prodává podobný výrobek - podle informací dostupných tiskové agentuře Korzo se u nás zatím podobné potíže nevyskytly.