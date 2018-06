Křupavé pečínky z českého dvorku

JÍDLOMnohokrát opakované tvrzení, že dnešní děti mají pokroucené představy o mase - myslí si, že kráva má fialovou barvu a prase hovoří lidským hlasem můžeme směle vztáhnout i na dospělé. Typické hlasy venkova, jako je kohoutí kokrhání, krocaní hudrování nebo husí syčení jsou pro většinu obyvatel českých zemí stejně vzdálené jako hlas mořského příboje kdesi ve Středomoří.Tato daň městu, odloučení od přírody, znepokojovala už Jana Nerudu, když v jednom ze svých fejetonů vzpomínal na své první setkání s krocanem. A to mu tehdy bylo již patnáct let.Možná, že by mnoha lidem pečínka z vykrmené husy zhořkla v ústech, kdyby věděli, co předchází tomu, než se tento pták ocitne na pekáči," řekl jednou v rozhovoru zakladatel etologie, vědy o chování zvířat, Konrad Lorenz. Nemyslel tím drastické způsoby vykrmování, ale skutečnost, že husy projevují značnou inteligenci a paměť. Rozhodně by bylo vhodnější říkat chytrý jako husa" než nepodložené hloupý jako husa". Husa má totiž i jiné schopnosti nežli umění dodávat člověku velké množství peří, hodně tuku, mimořádně velká játra, z nichž se připravují známé francouzské paštiky, jemné maso či kupu vajec. Když se lidé od Konráda Lorenze dožadovali důkazu, že husa není hloupá, slavný vědec sarkasticky odpověděl: Jak odhalily mé vědecké výzkumy, první předmět, který house po svém vylíhnutí ze skořápky spatří, bude považovat za svou matku. Uzří-li například nafukovací míč, bude za ním běhat a vydávat zvuky, kterými se dožaduje pozornosti. A mohu vás ujistit, že to funguje se všemi předměty, kromě jednoho. A tím je pekáč. K pekáči si house nikdy nevytvoří žádný pozitivní emocionální vztah. Snad v předtuše událostí příštích." Přes všechny tyto klady husy domácí se musíme zmínit i o jedné negativní vlastnosti. Tou je její selhání na poli mlčenlivosti, které přivedlo i několik českých lidí pod šibenici. Husy se totiž projevují několika svéráznými hlasovými projevy. Z nich nejznámější je pokřik, kterým na sebe navzájem upozorňují. Za druhé světové války, kdy byla velká nouze o maso a chov domácích zvířat podléhal povinnému hlášení a dodávkové povinnosti, stala se husa obzvlášť cenným zvířetem, zvláště pro své chutné sádlo. Taková pěkně vypasená husa měla v době protektorátu Čechy a Morava větší cenu než zlaté hodinky, a poctivci i šmelináři vozili husy do Prahy na prodej. V akusticky vynikajících halách pražských nádraží potom stačilo, aby se jediná husa skrytá v tašce ozvala svým vysokým ká-ka-ka" a celá stavba se rázem rozezvučela hlasy desítek husích hrdel. Tak si okupační moc mohla dobře udělat představu, kolik opeřených pasažérů se ve vlaku vezlo načerno. Jako polehčující okolnost budiž zmíněno, že to byly právě husy, kdo zachránil starověký Řím před keltským drancováním, když se varovně rozkejhaly na pahorku Kapitol. Z předchozích řádků je patrné, že husu nelze nazývat hloupým zvířetem. Stačí, když si domácích hus začneme na dvoře jen trochu všímat, a přesvědčíme se, jak bohatý je jejich duševní život. Své vidličky a nože do husí pečínky nakonec zaboříme z mnohem větší úctou.Oproti geniálním husám můžeme krůtu považovat za hlupačku. Všiml si toho už Alfred Brehm, který ve svém slavném Životě zvířat píše: Ozve-li se krůtí samice vábením, odpovídají jí všichni kohouti, kteří ji slyší, rachotivými tóny rychle po sobě následujícími. Ozve-li se vábení ze země, všichni hned slétají, a jakmile, ať už je tam samice přítomna, nebo ne, rozvinou ocas dokola, hodí hlavu zpět a brousí křídly. Nezřídka se stává, že se při tom dva kohouti do sebe pustí tak prudce, že jeden útokům druhého podlehne. A považte, vůbec jim nevadí, že samice už dávno odlétla." Tvrdohlavost krůty nejlépe ilustruje její vlastnost, jak ji je možné přimět k sedění na hnízdě. Dodnes se lze na českém venkově setkat s hospodáři, kteří krůtu usadí na hnízdo, přikryjí ji dekou a nechají asi tři dny sedět. V krůtě se tak probudí mateřský pud, který ji i po odstranění deky nutí k vysezení vajec. Někdy se stává, že když krůtu hospodář odnese k potravě, neprojevuje o ni zájem. Sedne si vedle na zem a sedí, i když pod sebou nemá vejce. V tomto případě musí přijít na řadu selský rozum. Chovatel k žrádlu pustí jinou drůbež, například slepice. Když krůta vidí, jak slepičí hyeny dychtivě žerou, probudí se náhle k životu, opustí místo a konečně se nažere. Krůta navíc majitele dovádí až k zoufalství svou oblibou v toulání se daleko za dvorkem. Toto psychické utrpení ovšem majiteli vynahradí svou pozdější lahodností na talíři a dietetickými vlastnostmi.Český dvorek okupuje, kromě všudypřítomných slepic, ještě jedna výrazná existence - kachna. Přestože jde o počtem druhý nejvýznamnější druh drůbeže (po slepici), nikdy si nezískala pověst inteligentního zvířete jako husa a nemá ani charizma zachránce jako krůta, která umožnila prvním americkým osadníkům přežít první zimu v Novém světě. Kachna nevstoupila ani do české literatury, ani do poezie, a ve filmu Rozpuštěný vypuštěný byla zobrazena jako dokonale stádní zvíře. Vzpomínáte si, jak správce kachní farmy provádí inspektora Trachtu, přičemž zná pouhé jedno slovo: Kachny, kachny, kachny...? Kachna sice není miláčkem českých intelektuálů (na rozdíl od žurnalistů), zato v lidovém vyprávění má své nezastupitelné místo. Kachna byla příčinou mnoha sousedských sporů. Na každém návesním rybníku se pohybovalo vždy několik hejn patřících jednotlivým majitelům. Často docházelo k jejich promíchání, což vedlo k sousedským hádkám. Existuje však země, kde kachny mají zcela výsostné postavení Malajsie. V této asijské zemi se jedno lehčí plemeno nosných kachen už po staletí chová tím způsobem, že kachňata ve stáří osmi týdnů jsou seskupována v tisícová hejna a pasák je po dobu několika měsíců přehání po rýžových polích. Putuje s nimi od vesnice k vesnici a na noc jim dělá ohradu z provazů, které přes den nosí na zádech. Každé ráno sebere všechna vejce a v nejbližší vesnici je prodá. Prodává také slabé jedince, kteří nestíhají ostré tempo pochodu. Po skončení pastevního období je sice hejno velmi prořídlé, ale kachny, které zbyly, jsou velmi otužilé a jdou pak dobře na odbyt jako zdravé a osvědčené nosnice.Nyní, kdy maso získalo svou pravou tvář a není již anonymní flákotou nakoupenou v supermarketu, můžeme přistoupit k jeho finální úpravě. Až budete pojídat např. grilovaná kachní prsa, vzpomeňte si, že i drůbež prožívá svůj příběh.