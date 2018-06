Křtila se kniha pornografie,ale bez pornokrále

"Jeho právník mi slíbil, že když ho pustí, určitě přijde. Bohužel se tak nestalo," říká autor knihy Dějiny pornografie v datech Vladimír Poštulka. Namísto něj se dostavila elita našich sexuologů Petr Weiss a Radim Uzel a začínající pornoherečka s uměleckým jménem Cinthia Vellons.

Petr Weiss byl kmotrem na svém místě, je prý totiž zastáncem názoru, že pornografie se má používat v sexuální terapii. Domnívá se, že animovaná pornografie by mohla být vhodným kompromisem pro léčbu pedofilie. S Radimem Uzlem se po oficialitách bavili na různá témata, samozřejmě hlavně co se sexu týče. "Kondom, milý kolego, není radno splachovat do záchodu," zaznělo například mezi řečí.

Napsat knihu o dějinách pornografie napadlo Poštulku někdy před patnácti lety. Tehdy ještě coby novinář narazil na toto téma a na skutečnost, že o něm chybí literatura.

"Nebylo kde čerpat, navíc jsem zjistil, že i fakta jsou jiná. Nejvíc mě rozčílilo, že se mluvilo jen o Paule Wild a Dolly Buster a jejich jména přitom ve světě nic neznamenala. Začal jsem se pídit po informacích a schraňovat fakta, až to bylo na knihu," vysvětluje důvod vzniku knihy známý novinář a textař.