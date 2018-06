Krteček v kalhotkách je muž středních let

"Před těmi 44 lety to však mělo své opodstatnění," řekl režisér a výtvarník Zdeněk Miler. "Tehdejší Filmexport potřeboval prodávat ´krtky´ též do zahraničí a protože dabing dnešní úrovně vlastně ještě neexistoval, musel jsem se chtě nechtě omezit na zvuky, které by pochopily děti v ostatních zemích. Tenkrát je stvořily mé dvě malé dcery, což sebou přinášelo i nemalé problémy.

"Kamenem úrazu byl například fakt, že v jednom dílu musel krtek plakat, a nám se několik dní nedařilo ten správný pláč natočit. I když mi to jako otci rvalo srdce, na oko jsem se na jednu z nich rozhněval, a najednou byl pláč na světě," zavzpomínal Zdeněk Miler.

"Protože se z tohoto krtečkova vyjadřování stala norma, vlastně jsem ani při tvorbě dalších dílů nepředpokládal, že by krtek někdy promluvil souvislou řečí. A dnes je na trhu CD, kde jsou krtečkova dobrodružství zachycena ve zvukové podobě. Vypráví je Marek Eben a krtečkovi propůjčily hlas dvě dívenky, Anička Slováčková a Kristýna Kostková."