Kroměřížský divočák přišel na pivo

"Dejte mně pokoj s divočákem," ulevil si včera nad pivem v restauraci na Ulici 1. máje, která je nejrušnější městskou třídou, jeden z hostů. "Když jsem uviděl před sebou v hospodě jeho rypák a slyšel jeho kvičení, slíbil jsem si, že přestanu pít. Myslel jsem si, že mám delirium tremens," přiznal se jeden z hostů den po neuvěřitelném zážitku.



Divočák se objevil z ničeho nic v hospodě kolem čtvrté hodiny. "Napřed jsem slyšel křik. Jeden z hostů vtrhl do hospody a křičel, že ho honí divočák. Mysleli jsme si, že je opilý, ale vzápětí se objevila divočákova hlava. Chlapi už neměli čas před ním přirazit dveře, a tak mu hlavu do nich přivřeli," popisuje událost desetiletí číšník Jiří Zapletal, podle nějž se chtěl divočák vší mocí do hospody dostat.



"Nešlo to nakonec ani tam, ani ven," podotkl číšník. Host, který před ním do restaurace tak tak unikl, později popisoval, že si zprvu v tom zmatku myslel, že jej honí velký pes.



"Zavolali jsme městskou i státní policii, policisté ani strážníci si však se zvířetem nevěděli rady," popisuje číšník další vývoj. Nakonec musel personál zavolat veterináře, ten po čase přijel, rozhodl se divočáka stále přivřeného ve dveřích usmrtit injekcí, avšak neměl ji s sebou. Musel si tedy přivolat na pomoc kolegu. Mezitím se před restaurací srotil dav lidu. "Bylo to tu jako o revoluci," poznamenal

Jiří Zapletal.



Ani injekce však trápení nezvaného hosta rychle neukončila, bylo jich třeba několik. Podle personálu pak veterinář hostům vysvětloval, že zvíře bylo zřejmě natolik vystresováno, že na něj smrtící prostředek účinkoval jen omezeně.



Hosté po jeho smrti navrhovali, aby v hospodě zůstal jako kořist a odvděčil se za jejich vystrašení zabíjačkovými hody. S tím však veterináři nesouhlasili a divočáka odvezli. Jeho chování jim totiž není jasné. "Momentálně čekáme na výsledky pitvy ve Státním veterinárním ústavu v Olomouci," uvedl Petr Hubík z Okresní veterinární stanice v Kroměříži.



Proč se divočák dobýval do hospody na nejrušnější městské třídě, je totiž i pro veterináře dosud záhadou. "Možných vysvětlení je několik. Mohl být nakažen vzteklinou nebo prasečím morem, tuto možnost však považuji za málo pravděpodobnou," uvedl Hubík.



"Další možností je, že byl poraněn a už nevěděl, co dělá. Třetím a podle mne nejpravděpodobnějším vysvětlením je, že se nějakým omylem dostal do města a pak už z toho byl tak vystresovaný, že už jen myslel na to, někam se ukrýt," vypočetl veterinář. "Neobvyklá situace navozuje neobvyklé chování," dodal.



"Pro mne to byla také neobvyklá situace, ale nakonec jsem se rozhodl, že pít nepřestanu," komentoval jeho vysvětlení již citovaný host.