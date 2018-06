Kromě politiky nikdy nic nedělal

"Kdybych to srovnal s ostatními mladými politiky, jako jsou například ministr Gross či exministr Mertlík, tak to jsou lidé opravdu pracovití. Nejsou to ti, kdo honí vodu v rámci jednoduchých záležitostí v bulvárních médiích. A tam je i ten rozdíl a proměna charakteru," dodává Březinův bývalý spolupracovník. Zásadní rozdíl mezi Březinou a stejně starými politiky, ke kterým bývá často přirovnáván, je to, že nezažil "normální" život - vždy se věnoval pouze škole nebo politice. Na vrcholovou funkci vystoupal pouze po žebříčcích stranických sekretariátů ČSSD.