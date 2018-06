Krok (o sto let) zpět! Krok (o sto let) vpřed!

Splachovací záchody znalo české město daleko dříve než venkov,kde se dosud občas využívají záchody suché. Samotný vynález splachování je však starší. Vymyslel ho Angličan John Harrington již v roce 1596 a v roce 1775 byl vynálezem sifonu vyřešen i podstatný problém Harringtonova vynálezu zápach. Od této doby je tvar záchodu a jeho mísy v Evropě (na rozdíl od Ruska nebo Blízkého východu) až na nepodstatné detaily stejný. Místnost se splachovací mísou je dnes v civilizovaných zemích již neodmyslitelnou součástí bytu. Zatímco však v západních zemích bývá častěji záchodová mísa umístěna v jedné rozlehlejší místnosti společně s vanou, země bývalé habsburské monarchie si dopřávají luxusu dvou oddělených místností. Vděčíme za to architektu Vojtěchu Ullmannovi, který v roce 1860 poprvé oddělil vanu od mísy. S tímto přepychovým zvykem se lze setkat i ve většině panelákových bytů z druhé poloviny tohoto století, a to i přesto, že je v nich velká nouze o čtvereční metry. Představu o tom, jak by mohl vypadat záchod za sto let, umožňují úvahy některých japonských futurologů. Již dnes v zemi vycházejícího slunce vstupuje "spěchající člověk" do naparfémované místnosti, kde z mísy tryská jemný pramínek a ze skrytých reproduktorů se ozývá ptačí zpěv. Inteligentní toaleta budoucnosti podle představ Japonců navíc udělá rozbory stolice i moči všech členů rodiny a údaje zašle internetem do lékařského střediska. "Chytrý" záchod každé ráno též změří vaši tělesnou hmotnost, krevní tlak a na základě rozboru stolice doporučí na velké obrazovce před vámi konkrétní druhy potravin, které byste měli zařadit do jídelníčku. Ať bude však pokrok jakýkoli, jeden malý detail se v této malé čtvercové místnosti asi nikdy nezmění: vždy byl a bude ideální plochou pro psanou politickou a erotickou inzerci."S jídlem se to má jako s mým rodným nářečím," tvrdí chebský rodák Ernst Jagger, bývalý šéfkuchař proslulé mnichovské restaurace Goldene Rosse. "Jako malý kluk hovořící egerländerisch (chebské nářečí němčiny) jsem nerozuměl krajanovi z Krušných hor nebo sousedovi z nedalekého Saska. Musel jsem se naučit hochdeutsch (spisovnou němčinu), neboť mluvit dialektem mi ztěžovalo v učení mnohé situace, a navíc to působilo velmi komicky. Podobně ještě na počátku století existovaly neuvěřitelné rozdíly v jídle obyčejných lidí na Chebsku, v Bavorsku nebo třeba u Němců a Čechů v Krkonoších. Jedinými místy, kde jste z jídelního lístku všude pochopil, co vlastně budete jíst, byly městské restaurace, zvláště ty nádražní," vzpomíná šéfkuchař Jagger. "V evropském jazyce jídla tak vlastně za sto let vznikla jedna univerzální kuchařská řeč a kulinářská nářečí ve formě regionálních jídel vymírají. Pro mne je to škoda, umírá mi tak mé žaludeční dětství." Podle Ernsta Jaggera se v podobné situaci, ve které se dnes nalézají Středoevropané, nacházeli před sto lety Britové. Jejich jídelníček se takzvaně kontinentalizoval. Na jejich stolech se objevovaly typické kontinentální těstoviny,olivový olej i některé druhy knedlíků. Britové začali též přejímat kulinářské vlivy ze všech svých kolonií. "Dnes je anglická kuchyně na velmi vysoké úrovni, přesto stále přetrvává pověst o její fádnosti," říká Ernst Jagger. V roce 1900 se střední Evropa skládala z několika velmi ostře se odlišujících "kulinářských oblastí". V těchto regionech se jídla přizpůsobovala místním možnostem výběru. Strava obyčejného člověka vypadala jinak v kukuřičné pannonské nížině, ve skopových horských oblastech Karpat nebo na bramborové Českomoravské vysočině. Byla-li tehdy regionální kuchyně výrazem omezení, dnes se pomalu stává výrazem luxusu. Z toho mnozí šéfkuchaři na rozdíl od Ernsta Jaggera usuzují, že krajové speciality z našich stolů jen tak nezmizí. Přestože například v Bavorsku existují jídla levnější, zajímavější a zdravější, bavorský Michl s tuplákem piva v ruce nijak neomezuje spotřebu svých buřtů se zelím. Toto setrvávání na "žaludkovém" regionalismu se podle některých sociologů dá přenést do věty: "Řekni mi, co jíš, a já ti řeknu, kdo jsi." Pojídání krkonošského kysela nebo noriberských buřtíků dnes již tedy není jako ještě před sto lety reakcí na omezení, ale výrazem svobodného rozhodnutí a přihlášení se k tomu, co se dnes nazývá "Evropou regionů". Šéfkuchař pražského hotelu Palace Tomáš Petráň se též domnívá, že dnešní fádní jídla mohou za sto let představovat luxus. "Vezměte si za příklad obyčejnou česnečku. Bývala to vodnatá brynda, dnes je z ní delikátní smetanový krém. Vývoj jídelníčku se podle mne bude ubírat zcela jiným směrem, než na jaký jsme uvyklí z předpovědí futurologů. Koncentrovaná potrava v "pilulkách" bude vhodná leda tak pro kosmické lety. Obyčejný člověk se vždy bude chtít pořádně najíst," tvrdí Tomáš Petráň.V roce 1900 bylo možné na ulici spatřit jeden jediný nerecyklovatelný komunální odpad. Byl to popel, především ten uhelný. Odřezky ze zeleniny byly házeny prasatům, případně zetlely, špinavá voda neobsahovala chemikálie a potraviny byly většinou baleny do papíru, který skončil v kamnech. Dobře se posun v domácí ekologii dá ilustrovat na názvu jednoho povolání. Popelář odvážel v roce 1900 popel, dnes odváží všechno možné. Jenom ne popel. "Samozřejmě, že se v domácnostech před rokem 1900 objevil i jiný odpad než jen splašky, pomyje a popel," říká zlínský ekolog Tomáš Úlehla. "Existovaly však skupiny obyvatelstva, jež se živily recyklací odpadů většinové společnosti. Mezi ně patřily především kočovní Cikáni, kteří byli skvělými dráteníky, brusiči nožů, opraváři hrnců a čističi peří. Další skupinou byli například Židé. Norbert Frýd ve své knize Vzorek bez ceny podává krásný obraz židovského podomního obchodníka putujícího po horských vsích Českého lesa, který spravoval rozbité věci a vykupoval kůže. Proto v roce 1900 téměř neexistovala tak všední věc,jako je smetiště. Navíc tehdejší zemědělská hospodářství a v menší míře i městské domácnosti představovaly příklad uzavřeného celku, kde vše obíhalo v dokonalém kruhu," dodává Tomáš Úlehla. Dvacáté století prodělalo kromě jiných revolucí i revoluci obalovou. Zanikly sice kočovné skupiny obyvatel živící se recyklací odpadu, zato vznikla zvláštní skupina takzvaného smetištního lidu. Tito lidé žijící přímo na skládkách nejsou již pouhými exoty známými z velkoměst typu Káhiry nebo Istanbulu, ale potýkají se s nimi již i městské správy Paříže nebo Říma. " Zjednodušeně se dá říct, že zatímco dvacáté století bylo typické růstem spotřeby, bude to dvacáté první ve znamení vynuceného růstu úspornosti," uvažuje Tomáš Úlehla.V roce 1900 přístupovou cestu k našim domům tvořila rozbahněná vozovka, kamenitá cesta, dlažba, nebo v nejlepším případě cesta z udusaného štěrku. Nenávratně pryč jsou časy, kdy kritériem pro kvalitu použitého štěrku na silnici bylo, "aby co dobroty své tak velký jako poloviční slepičí vejce a co možná stejně roztlučen byl". Vzdálené Rusko mělo tento problém vyřešený. V zimě se na sněhu používaly saně a v létě v hlubokém bahně také. Rozvoj silničního stavitelství byl podmíněn prudkým rozvojem automobilismu. Člověk dvacátého století své dětství prokodrcal nejdříve na vodou vázané štěrkové vozovce, potřené dehtem nebo olejem. Potom se projel po válcované, také dehtem, portlandským cementem nebo vodním sklem zpevněné štěrkové silnici. Potom přišel asfalt. A to jednak přírodní z ostrova Trinidadu v Karibském moři, jednak jako produkt chemických továren. První vozovka z trinidadského asfaltu byla postavena již v roce 1876 ve Washingtonu. Petrolejový asfalt dodala pro stavbu silniční vozovky poprvé firma Shell-Mex v roce 1910. V Čechách byl asfalt velmi vzácný, o čemž svědčí i novinové zprávy o obavách lidí stoupnout si na něco tak kluzkého. Ještě Voskovec s Werichem ve svém exilovém válečném rozhlasovém vysílání se podivují té černé hmotě, jež se rozlila po vší americké zemi. Asfalt nás provází i do nového století. Předvídat, jak bude vypadat příjezdová cesta k našemu domu za sto let, je stejně obtížné jako u ekologie. Někteří silniční odborníci se domnívají, že vedle sebe bude existovat stále několik typů vozovek. Svou renesanci si prožijí dlažební kostky a silniční stavitelství využije co nejvíce z recyklovaného odpadu. V jednom detailu se však téměř všichni shodují. Cesty budou černé jako dnes. Via est vita - silnice je život, bude si možná říkat venkovan toužící si zaskočit do města. Pokud však dosáhne světová populace v roce 2150 podle některých pesimistických odhadů dvaceti osmi miliard, nebude muset již do města chodit. Město i s černou cestou přijde k němu.